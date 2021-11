Gf Vip, anticipazioni stasera: due nuove concorrenti; il fidanzato di Cipriani fa la proposta in diretta

Stasera, lunedì 22 novembre, in prima serata su Canale 5 ventunesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Due nuovi concorrenti

Da giorni nella Casa si fa un gran parlare dei possibili nuovi ingressi. I “vipponi” sono convinti che nella Stiva ci sia già qualcuno… sarà vero? Quel che è certo è che stasera a varcare la porta rossa saranno Patrizia Pellegrino e Maria Monsè che si uniscono così al gruppo. Le due nuove concorrenti “Gf Vip” non hanno bisogno di presentazioni, sono due donne dal carattere forte e deciso e due persone con esperienza nel mondo dello spettacolo che certamente porteranno un po’ di scompiglio nel loft di Cinecittà.

Sarebbero stati invece fermati all'ingresso Giulio Raselli e Giulia Cavaglia, ex concorrenti di Uomini e Donne nonché principali "indiziati" come nuovi inquilini nella Casa. Almeno fino ad oggi.

Gf vip, Giulia Cavaglia e Giulio Raselli bloccati all'ingresso: l'indiscrezione

Due sorprese per Bortuzzo e Cipriani

Non mancheranno emozionanti sorprese: di una sarà protagonista Manuel Bortuzzo, ma non è ancora chiaro chi si paleserà per lui nel corso della diretta di questa sera. Di un’altra sarà invece Francesca Cipriani, che riceverà l’anello di fidanzamento dal suo adorato Alessandro: l'uomo è già entrato in Casa diverse volte, suscitando l'ilarità della compagna e del pubblico intento ad osservare la frizzantissima coppia, ma mai lui si era spinto a farle una vera e propria proposta. Come reagirà la showgirl?

Il verdetto del televoto

In nomination: Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, e Soleil Sorge. Quale sarà il verdetto del televoto?