"Le notizie esterne filtrano dentro al Gf Vip": il racconto di una concorrente eliminata

Questa sei mesi del Grande Fratello Vip sta per giungere al termine, lunedì 3 aprile su Canale 5 andrà in onda la finale e scopriremo chi sarà il vincitore. Questa è stata un'edizione discussa partita come 'l'edizione della libertà' in cui i concorrenti potevano sentirsi più liberi di parlare senza l'ombra scura della squalifica immediata che ha caratterizzato invece quella dello scorso anno, ma è finita per essere tutto l'opposto tra eliminazioni lampo, punizioni e un oblio consistente che è stato posto sulla puntata del 2 marzo che non è più visibile. Per non parlare poi delle offese, delle accuse di portare iella e molto altro.

Tra gli aspetti più caratterizzanti del reality, c'è il completo scollegamento dalla realtà: i concorrenti sono chiusi in una casa e non hanno alcun contatto con l'esterno. Questo almeno in teoria, ma in pratica questo non avviene. A raccontarlo è una "concorrente eliminata" al settimanale Oggi. "Le notizie filtrano dentro la casa: ad esempio - ha spiegato la misteriosa eliminata -, quando uno esce perché si sente male, torna in possesso del telefonino, controlla forum e Twitter, e al rientro racconta cosa si dice fuori di noi". E alla domanda se a qualcuno interessino i risultati delle elezioni o se la guerra in Ucraina sia finita la risposta non è stata un secco no, ma un più equilibrato "mah" al quale è stato aggiunta una spiegazione sincera: "Credo interessi di più il risultato del derby o chi abbia vinto Sanremo".

Nell'articolo del magazine che analizza i punti deboli del Grande Fratello Vip è spiegato anche che le precauzioni dei tempi del covid sono ancora attive e così giornalisti e fotografi non possono più accedere alla diretta, "non sono previsti accrediti" perché le famose precauzioni "una volta scoperte quanto siano funzionali anche per anestetizzare ogni critica o dubbio, si è pensato di lasciarle in vigore". E quindi visitare Cinecittà per ottenere scoop non è più necessario anche perché spesso arrivano direttamente dai social: dai fan più accaniti del programma che guardano la diretta h24 e poi condividono estratti su Twitter che creano non poche polemiche, che si traducono in dinamiche che vengono sfruttate durante i live e poi dagli stessi concorrenti che una volta usciti, ma anche mentre sono dentro alla Casa, si lasciano andare a leggerezze che poi diventano 'casi'. Un caso su tutti? Quello di Dana Saber che a inizio marzo in una diretta Instagram ha riferito che i vipponi che soggiornano nelle suite hanno accesso al telefono per comunicare con il mondo esterno. La rivelazione è stata fatta a seguito di una domanda che domandava se qualcuno avesse accesso al telefono la risposta testuale è stata: "Chi ha il cellulare? Non lo sapete? Chi ha la suite soprattutto… Ci sono persone che hanno la suite".