Gf Vip, Signorini svela le iniziali dell'uomo misterioso della Gregoraci (di Montecarlo)

(Nel video il confronto tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci)

Due di picche definitivo - e in diretta tv - per Pierpaolo Petrelli. Durante la diretta di venerdì, Alfonso Signorini lo ha chiamato in confessionale per parlare del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, che negli ultimi giorni si è raffreddato molto: "Ci sono dei momenti in cui si lascia un po' andare - ha spiegato il modello - altri in cui mi gela, ma non so se è una provocazione. Ieri parlavamo della mia ex e lei mi ha chiesto di non fare il paragone. Ci sono delle cose, magari delle piccole gelosie, che mi fanno pensare. Io non sarei geloso di una mia amica che mi parla dell'ex". Insomma, Pierpaolo è parecchio confuso.

Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo: "Io e te amici speciali, fuori ci sono persone che mi pensano"

Il discorso poi si sposta sugli aerei che sorvolano la Casa di Cinecittà, destinati alla showgirl. A questo punto Signorini lo manda in salotto a chiarire con la diretta interessata, che lo gela: "Io e te siamo amici speciali e non c'è mai stato niente di più. Sicuramente fuori da questa casa ci sono delle persone che mi pensano e io sono felice di questo". "Una in particolare?" le chiede Petrelli, ma le frena: "Non mi piace parlare della mia vita privata, ma sono entrata da single. Questo aereo c'è stato e parla di Roma, c'è tutta una storia dietro. In questo gruppo di persone, con cui abbiamo istituito questa chat, potrebbe esserci".

Alfonso Signorini sull'uomo degli aerei: "Inizia per la E e vive a Montecarlo"

Elisabetta Gregoraci continua a dire da giorni che quegli aerei arriverebbero da più persone, amiche, con cui ha questa chat su WhatsApp. A quel punto interviene, sornione, Alfonso Signorini: "Arriva da lontano questo aereo?". "Sì" risponde imbarazzata lei, mentre il re del gossip continua: "Inizia per la E questo aereo", e ancora - mentre la Gregoraci non capisce (o forse finge di non capire) - "Comunque la E di Montecarlo ti saluta caldamente". Nessun commento da parte di Elisabetta Gregoraci, evidentemente imbarazzata, ma nella Casa - come fuori - è già partito il totonome.