Gf Vip, Gregoraci bloccata mentre "andava in bagno" da Alfonso durante l'incontro di Pierpaolo con la madre di Giulia

Giulia Salemi ha ricevuto in regalo la visita della madre Fariba Tehrani, dopo un momento molto tenero in cui Giulia ha letto una lettera che la madre le ha scritto e poi nella sala degli abbracci ha potuto abbracciarla dopo tanti mesi.

Alfonso ha poi chiesto a Pretelli di raggiungere mamma e figlia per fare la conoscenza della suocera e proprio mentre i tre si stavano confrontando la regia del Gf ha inquadrato Elisabetta Gregoraci che prima si è coperta il volto e poi è stata pizzicata da Alfonso mentre si era alzata... la showgirl ha affemato che stesse andando in bagno e mentre tornava al posto ha anche perso una scarpa. Alcuni sul web hanno avuto qualche sospetto, lasciando intendere che Elisabetta voglia essere sempre al centro dell'attenzione.

La Gregoraci che dev'essere protagonista anche quando non lo è, be like:#GFvip #gregoraci #PRELEMI pic.twitter.com/ZpQ0DVhd9o