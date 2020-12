Pierpaolo e Elisabetta, il confronto. Gregoraci: "Nessun contratto con Flavio, è falso quanto si dice"

Confronto a cuore aperto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Signorini ha chiesto ai vipponi di lasciare il salotto e andare nella camera, tutti tranne Elisabetta e Pierpaolo. Alfonso ha fatto la fatidica domanda prima alla showgirl "Cosa provi per Pierpaolo": "Senza Pierpaolo non sarebbe stato il Gf che ho vissuto. Abbiamo scambiato emozioni, è stato molto intenso. Sono felice di aver condiviso con lui questa avventura, non facile ma bella".

"Ne ho già parlato con lei. Mi sono chiuso, ho messo una corazza - ha risposto l'ex Velino -, è una forma di protezione. Il bene che ho dentro è grande, non te l'ho dimostrato in questi giorni ma c'è. Il mio distacco è per proteggermi, non mi sei del tutto indifferente. Io ad oggi non mi sento ancora tuo 'amico', ho paura che se mi avvicino adesso mi faccio male. Senza di te non sarebbe il mio Grande Fratello. Mi sono goduto ogni momento, non pensavo al domani".

Gregoraci: basta mettere in mezzo Briatore!

Il caro Signorini però non molla e cala l'asso: "Elisabetta, ci può essere un futuro prossimo con Pierpaolo?". La prima risposta è stata "No", ma ha poi aggiunto "Ci sono cose del suo carattere che non sopporto! Ci siamo promessi quella famosa cena, in cui capiremo tutto. Nella vita mai dire mai, ma in questo momento è più no che sì".

Gregoriaci, Briatore e il contratto

A concludere il momento Gregorelli la domanda su Briatore. "Se ne sta parlando da giorni, è vero che tra te e Briatore c'è un accordo?" ha chiesto Signorini. "Sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda - ha subito replicato la showgirl -. Così milioni di spettatori possono ascoltarmi. Non c'è nessun contratto che dice che io non mi possa rifare una vita. Questa è una cosa falsa. Abbiamo un accordo questa è l'unica cosa che c'è e posso parlarne tranquillamente. Abbiamo deciso che prima di far conoscere a Nathan un'altra persona aspetteremo che sia quella giusta. Solo questo". Ma le parole di Elisabetta placheranno il gossip?