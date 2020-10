"Così Flavio Briatore mi chiese di sposarlo": Elisabetta Gregoraci racconta la proposta di matrimonio da favola

(La proposta di matrimonio di Flavio Briatore a Elisabetta Gregoraci)

La lettera che Flavio Briatore ha fatto recapitare a Elisabetta Gregoraci nella Casa del GF Vip pare proprio aver sortito l’effetto desiderato di restituire al loro rapporto la tranquillità perduta dopo le dichiarazioni al veleno dei giorni precedenti. “Gli mando un bacio grande”, aveva commentato la showgirl durante la diretta tv apprezzando le parole dell’ex marito che adesso è tornato quale galante protagonista del racconto della proposta di matrimonio arrivata a sorpresa il 10 agosto di 13 anni fa.

Elisabetta ha ripercorso quel giorno parlando con le compagne in giardino: "Lui mi disse ‘Voglio organizzare una cena per te’. Eravamo in barca, in porto. Non me l’aspettavo, zero"”, ha esordito la ex signora Briatore ripercorrendo la magica serata in cui, a un certo punto, l’imprenditore prese la parola davanti a tutti gli invitati: "Tu sei la donna della mia vita", fu la fatidica dichiarazione a cui fece seguire la domanda "Mi vuoi sposare?" accompagnata dall’anello.

"Il giorno dopo ero su tutti i giornali", ha commentato Elisabetta che sposò Flavio Briatore il 14 giugno 2008. "Il matrimonio fu una favola, non potevo sognare di meglio", ha aggiunto a proposito dell'inizio di una storia d'amore che resta indimenticabile.