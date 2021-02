Gf Vip, il vestito hot di Elisabetta Gregoraci per il suo complanno. Elia: "In pratica indossa mutande e reggiseno"

Elisabetta Gregoraci compie 41 anni e il Gf Vip non ha potuto non festeggiarla e così è stata organizzata una sorpresa. Prima però Signorini ha chiesto a Elisabetta di sfoggiare il suo abito definito da Antonella Elia solo "mutande e reggiseno".

Alfonso ha chiamato in studio i ragazzi, i due Andrea, Pierpaolo e Tommaso, per aprire tutti insieme la torta: il regalo da parte di tutti i concorrenti. E subito Pupo non ha perso l'occasione di ironizzare: "L'ha fatta giulia la torta".

L'aereo per Ariadna e Elisabetta contro Giulia

Sopra la casa del Gf è volato un aereo con un messaggio dedicato alla ex di Pretelli (Ariadna Romero) e a Elisabetta Gregoraci. Nel messaggio Giulia ha letto una frecciatina e ne ha sofferto, ma secondo Elisabetta il significato non era quello: "E' un omaggio a due donne, due mamme, è un messaggio d'amore. Non bisognerebbe sempre vedere dei significati strani o fare le vittime". Anche Pretelli però è stato dalla parte dell'influencer: "Gli aerei volano sopra la casa del Gf e nessuna delle due però è nella casa, quindi è ovvio che fosse una frecciatina per Giulia".