Gf Vip, scontro tra Antonella Elia e Elisabetta Gregoraci: "Se ti strusci su un uomo per me sei una gatta in calore"

Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sè e a incendiare la diretta del Gf Vip. Questa sera lo scontro tra lei e Antonella Elia era inevitabile.

Ad accendere la miccia la discussione tra Antonella e Samantha in cui l'opinionista ha ricordato quanto siano importanti le parole che si usano e il loro peso proprio a ciò si è attaccata Elisabetta che ha ricordato a Antonella che non le ha mai chiesto chiesto scusa. "Io credo di non doverti chedere scusa non ho detto nulla di che. Ti ho detto 'Gatta in calore', 'profumiera' non credo di averi offesa. Se ti strusci su un uomo per me sei una gatta in calore". Rimanendo quindi sul suo punto ha scatenato l'ira di Gregoraci: "Ma cosa stai dicendo Antonella? Ma andiamo, ma non lo vedi che non ti applaude più nessuno? Io ho anche un figlio a casa".

Signorini difende Elisabetta Gregoraci

Antonella Elia è stata rimproverata da Signorini: "Antonella, tu dimentichi le lezioni private che ti ho dato su come fare l’opinionista. Ti avevo detto di dire che era una gatta innamorata e non in calore”.

Tra Elia e Gregorici non calerà mai il sipario e lo scontro sarà sempre dietro l'ultima battuta.