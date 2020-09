Gf Vip, Gregoraci e Oppini sfottono Garko e Adua: il pubblico protesta (VIDEO)

L'incontro tra Gabriel Garko ed Adua Del Vesco è stato senza dubbio il momento più seguito dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Un confronto capace di scaldare gli animi anche all'interno della Casa, con commenti da parte dei coinquilini ma anche con qualche siparietto che non sta piacendo alla rete.

Dopo lo sfottò di Tommaso Zorzi, che si è reso protagonista di una battuta oggettivamente evitabile ("Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?"), a finire nel mirino del pubblico sono ora Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, 'colpevoli' di aver rifatto il verso all'incontro tra i due attori. Sta girando infatti su Twitter un video in cui la showgirl e l'ex velino di Striscia la notizia si dispongono in giardino proprio come Adua e Gabriel piangendo disperati.

"Comunque imitare Adua e Garko è davvero una cosa cattiva", scrive qualcuno. Ma c'è anche chi spezza il livore invitando tutti a "farsi una risata". La verità sta come sempre nel mezzo: "Secondo me Oppini e la Gregoraci non hanno ironizzato sul coming out di Garko ma più che altro sul fatto che non potessero abbracciarsi per le norme covid".

Buongiorno solo a King Oppini e alla Queen Gregoraci che parodizzano la scena tra Garko e Adua 😂😂😂



E invece di essere pesanti fatevi 'na risata! Che queste cose con la Gialappa's sarebbero state all'ordine del giorno #GFVIP pic.twitter.com/vcjrYDPhJQ — Nick Tara (@nick_tara92) September 26, 2020

comunque imitare adua e garko è davvero una cosa cattiva.

la gregoraci sta andando avanti là dentro per aver creato una mezza storiella fake.

comunque imitare adua e garko è davvero una cosa cattiva.

la gregoraci sta andando avanti là dentro per aver creato una mezza storiella fake.

ma questi due sanno cosa ha significato per garko riuscire a dire una cosa del genere davanti a tutti italia? che schifo#gfvip