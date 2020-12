Gf Vip, Signorini supplica la Gregoraci di non abbandonare la Casa (VIDEO)

Signorini le ha provate tutte ma la risposta di Elisabetta Gregoraci è sempre e solo "No". La showgirl ha deciso di abbandonare la casa più spiata d'Italia. I concorrenti hanno potuto scegliere se rimanere o meno a seguito della comunicazione dalla produzione del prolungamento del programma.

Questa sera è stata la sera della verità e oltre alla showgirl anche Oppini ha deciso di abbandonare. Dayane Mello prima aveva deciso di abbandonare, ma dopo una chiamata con la madre di Stefano Sala - il padre della sua bambina Sofia - ha cambiato idea e quindi rimarrà.

Con Elisabetta però Signorini ha provato il tutto per tutto, una vera e propria captatio benevolentiae che non è riuscita a smuovere la decisione di Elisabetta. Ma il padrone di Casa ha saputo toccare il tasto giusto: Pierpaolo Pretelli. Quando ha nominato il coinquilino e proposto di stare un giorno solo loro due, l'ex moglie di Briatore non ha potuto dire di no e così, invece di uscire questa sera (4 dicembre) uscirà lunedì 7 dicembre dopo una giornata in "cucurio".

Elisabetta non sembrava molto convinta, ma all'insistenza di Alfonso non ha potuto dire di no.