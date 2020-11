Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e le provocazioni bollenti a Pierpaolo: "Io preferisco stare sotto... ci hai pensato a come farlo?"

Gli autori del Gf Vip si divertono a stuzzicare i concorrenti. A finire nel mirino, stavolta, sono Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: è così evidente che tra i due ci sia complicità che la produzione decide di imporre loro un gioco per cui devono mimare un rapporto sessuale. E le temperature nella Casa si alzano.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo "compagni di sesso"

Le regole del gioco volevano che Pierpaolo scegliesse una "compagna di sesso". Detto, fatto: gli occhi dell'ex velino di 'Uomini e Donne' finiscono subito sulla ex moglie di Flavio Briatore, che non si tira indietro. "La mia posizione preferita è questa…", dice lui… E lei non si tira certo indietro. Anzi, rilancia ed ammicca: "In cinquanta giorni, ci avrai pensato a come farlo…", dice con fare prococante.

Ma non è finita qui. A quel punto, infatti, Pierpaolo si siede sul divano con la showgirl calabrese a cavalcioni sopra di lui. Ma lei, e lei continua la sua provocazione: "Ma io preferisco stare sotto…".

Ma il contratto con Briatore placa i bollenti spiriti

La coppia, insomma, è a un passo dal perdere i freni inibitori. Perché allora non lasciarsi andare? Il motivo sarebbe da ricercare in un contratto che impedirebbe ad Elisabetta di mostrarsi insieme ad altri uomini per i tre anni successivi alla fine delle nozze con il manager. E, per colpa di Flavio, il bel Pierpaolo sarebbe costretto a penare...