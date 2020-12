Gf Vip, Elisabetta Gregoraci torna nella casa per Pierpaolo

La showgirl è tornata nella casa, anche se per poco, per confrontarsi con il suo "Amico speciale"

Elisabette Gregoraci è entrata di nuovo nella Casa del Gf Vip, ma solo per chiarire con Pierpaolo Pretelli dopo la discussione di venerdì scorso. Prima del loro incontro un video ha riassunto il loro percorso, "Elisabetta ha un po’ ripreso quello che aveva detto qua - ha detto Pierpaolo dopo aver visto il video -, che non ho pa**e e non sono uomo. Credo ci siano diversi modi per dimostrare di essere uomini. Prima di entrare qua facevo due lavori: in un negozio per 1.200 euro e la sera in discoteca per arrotondare. Penso che tra noi ci sarà un rapporto di amicizia, le voglio bene e ho grande stima di lei. Per me le parole hanno un peso e sentirmi dire che non sono un uomo. Le ho sempre detto che non è stata chiara. In puntata diceva che siamo solo amici e la puntata successiva diceva che voleva baciarmi. Mi mandava in confusione”.

“Ho voglia di chiarirmi e risolvere queste incomprensioni perché è un peccato per l’affetto che c’è stato rovinare un po’ tutto”. Ma prima che i due "amici speciali" si incontrassero hanno visto anche un video in cui Stefania Orlando esprimeva i suoi dubbi su Pierpaolo e il suo innamoramento, insinuando che stesse fingendo per strategia.

Elisabetta incontra Pierpaolo nella casa del Gf Vip

I due si sono rivisti attraverso la glass room, a rompere il ghiaccio è stata Elisabetta: “Sono qui ma è l’ultima volta che vengo perché è giusto che tu faccia il tuo percorso. Quello che abbiamo vissuto qua dentro è stato molto bello ma è circoscritto alla vita qui dentro. Fuori è molto diverso. Mi è dispiaciuto il modo in cui ci siamo parlati”. Il discorso della showgirl lascia poco spazio all'immaginazione, è una rottura netta. "Qui si vive una realtà che è diversa da fuori. Io sono felice se sei felice ma quello che abbiamo condiviso, lo abbiamo fatto insieme. Nessuno ti ha obbligato o puntato una pistola. Per te inizia un nuovo percorso. Io non sono più nella Casa, sono tornata dal mio Nathan che aveva tanto bisogno di me. Viviti il tuo Grande Fratello. È giusto che io lo incoraggi ad andare avanti" così ha concluso Elisabetta.

Elisabetta e Malgioglio, il chiarimento

Subito dopo il confronto con Pretelli è arrivato Malgioglio. Anche tra i due la scorsa puntata c'erano state delle frizioni per colpa di una frase che per Cristiano era palese fosse una battuta, mentre per Elisabetta era qualcosa in più.