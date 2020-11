Gregoraci vs Pretelli, nuovo round: il dolce gesto dopo il furioso attacco di gelosia di lei

( Pierpaolo Pretelli a Elisabetta Gregoraci, la pace dopo l'attacco di gelosia)

È guerra e pace tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, i due inquilini più litigiosi e allo stesso tempo uniti che la Casa del Grande Fratello ospiti in questa lunga edizione. Stavolta a dettare i tempi dell’ennesima discussione è stato il modello, infastidito dall’atteggiamento della corteggiatissima showgirl rapita da un attacco di gelosia

“Sono andato in sauna, abbiamo discusso, io sono andato a letto, lei si avvicina e fa "domani grazie a te me ne vado, aprirò la porta rossa" ed è andata a dormire. Lei non voleva farmi passare per vittima, ha il terrore che lei possa passare per quella che far star male. Ma vaff.. che gioco é?”, ha raccontato Pretelli a Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi e Stefania Orlando: “Poi mi fa il tuo è stato un innamoramento finto, bella hai sbagliato persona perché io sono stato talmente un libro aperto con te, tu vuoi solo amicizia? E allora comportati da amica, che vuoi da me? Mi ha detto che io sono un farfallone, ha detto ‘vedi ho fatto bene a non fidarmi'. Fidarmi di cosa, visto che tu hai sempre mirato all'amicizia?”.

Motivo dello scatto di gelosia sarebbe stata un’intesa particolare che Elisabetta avrebbe notato tra lui e Giulia Salemi, episodio mal sopportato da Pierpaolo che ormai appare sempre più distaccato dalle manifestazioni della showgirl: “Se tu provi una gelosia, io per un amico non provo gelosia, allora doveva essere chiara con se stessa, che poi con Giulia, con Giulia c'è simpatia, ma non c'è, se non faceva la battutina Alfonso nemmeno usciva fuori. Io se prima ero premuroso, stavo attento, adesso basta…penso solo a me stesso”, ha spiegato lui che però, poco dopo, ha ceduto al chiarimento con tanto di abbraccio.

Gregoraci e Pretelli, la pace dopo il litigio

La riappacificazione tra i due inquilini che sembrava ormai un evento da rimandare è arrivata in veranda quando Elisabetta, assorta nei suoi pensieri, è stata raggiunta da Pierpaolo: “Volevo fare pace con te”, ha ammesso lui. Poche parole che però sono arrivate dritto al cuore di Elisabetta che aprendosi in un grande sorriso si è alzata immediatamente per abbracciarlo: “Le cose si affrontano… si risolve tutto nella vita. Sono di cattivo umore quando litigo con te. Non sono riuscita a dormire, hai parlato con tutti tranne con me, ci sono rimasta male. Sono qui godiamocela”, ha affermato l’inquilina. “Non parliamone più, a me non piace litigare”, le ha sussurrato lui tra i capelli. “Abbiamo punti di vista differenti, lo sai, non parliamone più”.

Pace fatta, dunque. Almeno fino al prossimo round…