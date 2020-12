Gf Vip, scontro tra Gregoraci e Pretelli: "Non sei mai stata chiara"

L'amore non è bello se non è litigarello. Anche a distanza Gregoraci e Pretelli discutono, al centro della discussione il comportamento spensierato di Pierpaolo e il bigliettino che questo ha lasciato nel beauty di Elisabetta: "Cara Elisabetta, mi mancherai e tutta questa casa mi parlerà di te".

Lo scontro tra Pierpaolo e Elisabetta

I due si sono confrontati abbastanza animatamente a causa di alcune affermazioni degli inquilini della casa che avrebbero attribuito la nuova vitalità di Pierpaolo all'uscita di Elisabetta, a ciò l'amico speciale di Elisabetta ha risposto "è vero". "Sono rimasta basita. Si è liberato senza di me? La cosa che mi fa strano è che mi ha lasciato un bigliettino nel beauty case, l'ho trovato quando sono arrivata a casa: "Cara Elisabetta, mi mancherai e tutta questa casa mi parlerà di te". E lui ora mi fa questa affermazione" ha spiegato Elisabetta.

"Piangevi piangevi, mi avete accusato di averti fatto stare male. Io sono felicissima per te se stai bene - ha aggiunto parlando direttamente con Pierpaolo -, però già il giorno dopo eri tranquillo e felice. Hai recitato un po’ la parte della vittima. Hai fatto la vittima in questo periodo. Ho trovato il tuo bigliettino. Mi spiace vedere un uomo che dopo tre giorni che sono andata via dalla Casa ha fatto questo cambiamento".

"Non parlare in questo modo di me - ha replicato l'ex velino -, perché io ho sofferto e sono stato male. Poi mi sono ripreso. Non due giorni fa tesoro, ma settimane fa. Io ho superato questa cosa, ho detto che avevo bisogno di staccarmi da te. Ora inizio a fare il mio percorso! Non è vero che non tengo a te. Finora ho pensato solo a te e ora penso a Pierpaolo. Ovvio che se fosse nata una storia d'amore la mia reazione sarebbe diversa. Ad oggi sono più lucido e vedo le cose per quelle che sono, cosa dovrei fare? Ero condizionato dalla tua presenza, nelle ultime settimane. Ad oggi tu mi dici che voglio fare la vittima, ma io sono stato chiaro dall'inizio. Tu eri molto confusa. Non sei mai stata chiara".