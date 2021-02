Gf Vip, l'ombra della Gregoraci cala sulla relazione tra Giulia e Pierpaolo

La scorsa puntata del Gf ha visto l'incoronazione di Pierpaolo Pretelli come secondo finalista del Gf Vip. Questa vittoria, proclamata all'interno dello studio, ha permesso al gieffino di incontrare Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi - che non ha visto l'incontro - è entrata a conoscenza del tête-à-tête tramite i racconti di Pretelli. I tre giorni seguenti sono stati abbastanza accesi perché le liti tra i due non sono mancate.

Ciò che ha fatto soffrire di più Salemi è stato il "luccichio negli occhi del compagno". Alfonso Signorini questa sera ha riaperto la questione facendo calare nuovamente l'ombra della Gregoraci sulla tanto discussa coppia.

"Io confido nel fatto che avesse gli occhi lucidi già da prima, visto che era da poco stato proclamato finalista. Del loro confronto non mi ha disturbato nulla, anche erchè rispondeva alle tue domande Alfonso".

"Ma Elisabetta non ti senti una merdaccia?" ha domandato alla showgirl che ha raggiunto il presentatore al centro del palco, "No, io non ho fatto nulla. Sei tu una merdaccia! - ha risposto con il sorriso - Sono felice che Pierpaolo sia arrivato in finale, è stato bello salutarsi e poi volevo congratularmi. Giulia tranquilla, alla cena andremo tutti insieme e porteremo anche Alfonso".

"Pierpaolo non si fa di invitare subito la sera dopo a cena l'altra - ironizza Pupo -. Il principe azzurro non si fidanza con Cenerentola e poi va a cena con la matrigna". Anche Antonella Elia ha espresso la sua opinione: "Si vede che Pierpaolo guarda con occhi pieni d'amore Giulia, ma non puoi dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio".

Giulia ha concluso il discorso: "Il passato non si dimentica e io sono arrivata dopo, quindi accetto tutto".

L'opinione di Dayane e Tommaso sulla relazione Giulia-Pierpaolo

I due concorrenti al momento sono alleati contro Giulia e per questo Dayane ha affermato, incalzata da Alfonso: "E' una situazione interessante. Questo trio è molto intereessante".

"Secondo te Tommaso l'incontro ha dato qualche scossone?" ha chiesto Signorini. "Beh, da buon ariete, come me, Giulia è gelossisima quindi sì". E parlado di gelosia il conduttore ha confidato a Zorzi che durante il programma Live non è la D'Urso un suo ex avrebbe fatto la corte a Francesco.