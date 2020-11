Gf Vip, Elisabetta Gregoraci contro Salemi: "Chiacchierava solo con Flavio". Giulia risponde: "Fa la str*nza"

Momenti di tensione alla fine della 21esima puntata del Gf Vip dopo le nomination. Giulia Salemi, che ha dovuto nominare in modo palese, ha fatto il nome di Elisabetta Gregoraci giustificandosi con "l'altra volta ho nominato un uomo, adesso nomino una donna: Elisabetta, perché è l'unica con cui passo meno tempo". La dinamica è stata subito colta da Signorini che chiede spiegazioni su un gossip che riguarda proprio le due: "A me risulta che prima di entrare nella Casa del Grande Fratello tra te e Giulia ci fosse una certa ruggine legata a una vacanza di molti anni fa", Elisabetta non ha risposto direttamente ma ha solo affermato di non essere "mai andata in vacanza con lei. L’ho vista un paio di volte in Sardegna. In realtà non è mai successo niente però chiacchierava più con Flavio che con me". Giulia Salemi però non tarda a rispondere, infastidita forse dal tono usato da Elisabetta: "Non stavate più insieme e io ero lì invitata da Domi. Eravamo sette o otto persone. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. Eri te che mi evitavi".

Lo scontro tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci dopo la diretta

La conversazione è continuata anche dopo il saluto di Signorini. "Non mi dicevi nemmeno 'ciao', non ti sei mai rapportata a me. Qui in casa sei stata molto carina e quindi per me il fuori si azzera" ha affermato Giulia Salemi, che ha quindi dato della snob alla Gregoraci che ha subito risposto "Eri sempre gentile con lui, scrivevi messaggi carini e volevi anche delle cose, dai non farmi dire cosa che non voglio. Molte volte ti ho vista venire al Billionaire, con lui eri affettuosa a me neanche mi consideravi. Per me finisce qui, non voglio metterlo sempre in mezzo". Ma il battibecco è continuato "Io se vado in discoteca pago, te chiedevi informazioni per l'alloggio, la cena, il dopocena..." ha ribadito Gregoraci e Giulia Salemi ha provato a difendersi "ma lo sai come funziona, poi ero invitata da amici".

Le due si sono divise, Elisabetta è andata in camera e Giulia in giardino dove si è confidata con Dayane: "Incredibile, lei ti guardava dalla testa ai piedi, io mi sono sempre sentita una sfigata, e ancora oggi mi sento una persona normale, lei era una donna della tv, moglie di Briatore. Ah e poi è pure str*nza perché io non mi potevo permettere la vacanza in Sardegna e lei lo sottolinea". Salemi era un fiume in piena: "Lei mi fa passare da accattona perché le ho detto che è snob, ma è la verità, prima di entrare nel Gf ha provato a cambiare un po', però se fai così allora parlo anch'io". "Non farmi passare per gattamorta, per non dire tr*ia, o per accattona io non potevo permettermela la vacanza ma che c'è di male se degli amici me la offrono? Briatore poi non ci ha mai provato con me". Nelle prossime puntate ne vedremo, e sentiremo, delle belle.