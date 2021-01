Gf Vip, il confronto del 'triangolo Gregoraci-Pretelli-Salemi'. Giulia scopre di essere stata diffidata

Se son rose fioriranno e speriamo che questa volta per Pierpaolo il roseto sbocci. Dopo la "love story" tormentata con Elisabetta Gregoraci adesso sembrerebbe aver trovato conforto e amore tra le braccia di Giulia Salemi. Giorno dopo giorno i due sono sempre più vicini tanto che sia la madre che il fratello di Pierpaolo hanno voluto dire la loro su ciò consigliando all'ex velino di "stare attento a quello che fa".

Elisabetta Gregoraci entra nella casa del Gf Vip

A un mese dalla sua uscita dal Gf Elisabetta Gregoraci è come se in realtà non fosse mai andata via. Il suo nome è spesso citato dai concorrenti tra cui Pierpaolo e Giulia. Per questo motivo EliGreg ha nuovamente varcato la soglia della porta rossa del Gf. "Tra me e Pierpaolo non c'è mai stata una storia d'amore, tra noi c'è stata un'amicizia e penso che il pubblico ci sia rimasto male perché ha visto determinate cose, perché è ovvio che il rapporto è completamente diverso" con queste parole Elisabetta ha commentato l'avvicinamento tra Giulia e Pierpaolo.

L'incontro tra Pierpaolo, Elisabetta e Giulia

Prima del fatidico incontro Pretelli ha detto la sua: "Ho provato per 80 giorni ad ottenere qualcosa di più di un bacio e non è successo nulla, il 'mio mi manchi' era era un 'mi manchi' da amico, quando è andata via ormai c'era solo amicizia ed era la persona a me più vicina qua dentro". "Le persone che non credono a questo rapporto sono i fan della ex coppia" ha aggiunto Giulia.

Signorini ha poi comunicato a Pretelli dell'intervista del fratello e la sua reazione non è stata delle migliori: "Sono deluso, avevo chiesto ai miei genitori, a mio fratello di non fare interviste, perché sapevo che mi avrebbero condizionato nell'umore, non nei gesti io farò sempre quello che mi sento. Erano due anni e mezzo che non stavo bene così con una ragazza".

Elisabetta Gregoraci ha rotto il silenzio: "Io non voglio rompere le scatole, mi ha fatto ridere molto il fatto che si siano scambiati effusioni in un letto dove c'è sopra un cuore enorme con scritto Elisabetta. Siccome ti ho sentito parlare, dicendo che eri preoccupato sul fatto che io potessi dire qualcosa su di te. Voglio dirti che io ho parlato solo una volta di te e solo bene. Non è nel mio interesse parlare di te o di quello che fai in casa. La tua famiglia ti ama tantissimo, non devi preoccuparti. La gente ti guarda 24 ore su 24, ti giudica, ti vede".

La diffida di Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi

Subito dopo aver incontrato l'ex velino Gregoraci si confronta con Giulia Salemi. "Tu mi tiri spesso in ballo, parli della mia vita privata e sai bene che ogni parola qui è amplificata fuori. Hai tirato fuori delle cose sul mio conto e sulla mia vita privata. Da quando sono uscita, è come se in realtà io fossi ancora in questa casa, si parla tanto di me. Marcello ti farà avere una serie di cose, c'è una lista lunghissima". La Salemi, piuttosto, shockata replica: "Ah ma quindi mi hai diffidato? Adoro!". Elisabetta Gregoraci non ha risposto. Marcello è l'avvocato di entrambe.

La foto della discordia

La famosa foto del bacio dei Gregorelli fa discutere e così Elisabetta cerca di mettere un punto. "Se la foto ti crea imbarazzo o disagio la posso prendere io e la porto a casa tua, devi sentirti tranquillo". Ma EliGreg non è riuscita neanche a finire la frase che Antonella Elia le ha tolto la parola: "Pierpaolo è stato preso in giro da Elisabetta, una donna più grande. E' stato tutto un gioco. Non facciamo i moralisti: si baciano, non si baciano. C'è del tenero tra loro due. Porti a casa di Pierpaolo la foto così i suoi la incorniciano? Ma stai uscendo di senno? lo porti alla sua famiglia?".