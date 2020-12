Gf Vip, Selvaggia Roma non saluta la Gregoraci e lei sbotta: "Me ne vado adesso"

(Nel video la lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma)

Nella Casa del Grande Fratello Vip non è un bel risveglio per tutti dopo la puntata di ieri sera. Tommaso Zorzi è in profonda crisi dopo l'uscita di Franceso Oppini, mentre a colazione scoppia una lite (l'ennesima) tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. La showgirl ha deciso di abbandonare il reality, ma uscirà lunedì, godendosi l'ultimo fine settimana con i suoi compagni d'avventura. Forse, però, è meglio usare il condizionale dopo l'ultima bagarre con l'influencer.

Arrivata in cucina, Elisabetta sbotta: "Me ne vado adesso, è inutile che sto qua. Che me ne frega a me di stare qua. Arriva una (Selvaggia, ndr) e non dice neanche buongiorno". Poco dopo, a tavola con Malgioglio, Tommaso, Giulia e Zelletta, continua: "Non so come spiegarle che sono fuori dal gioco. Sono rimasta per stare un giorno in più con voi, ma era meglio andare. La gente sta fuori, si sveglia e non parla. È entrata qui solo per attaccarmi, non ha fatto altro e continua a farlo". Richiamata dalle urla arriva Selvaggia: "Non mi andava di parlarti e dirti buongiorno - replica - Tu lo sai che mi rode il c*** e hai dovuto infierire, ora fai la vittima. Tutti ce l'hanno con te, ma quando mai? Mi mandi a cagare, ti permetti di alzarmi la voce, io non lo posso fare se no sono maleducata? Facciamola finita che con me caschi male". Si prevede un weekend burrascoso.