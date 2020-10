Ruta furiosa con l’ex marito: “Guenda bipolare? Non ci sto”

In queste ultime settimane si è molto parlato del rapporto madre-figlia, di famiglie e di errori dei genitori che fanno soffrire i figli. Al centro del ciclone ci sono Maria Teresa e Guenda, prima entrate come concorrente unico per poi essere separate per permettere a entrambe di brillare di luce propria. Il loro legame è innegabile, come lo sono le problematiche che da sempre caratterizzano il loro amore: incomprensioni, rancori e abbandoni.

Guenda non ha mai nascosto i problemi con il padre che ha deciso di rispondere con un’intervista, rilasciata NuovoTv, dove definisce la figlia bipolare. Dopo aver letto quelle parole la concorrente del Gf è rimasta palesemente sconvolta: "Sai che non ho parole? Non so come commentare le parole di mio papà – ha affermato Guenda -. Sono parole molto sbagliate, dovrei parlare della mia vita privata precedente, della persona con cui ho condiviso 14 anni e che ha avuto dei problemi di salute, dovrei parlare di tante condizioni che includono altre persone e non sento di volerlo fare. Mi dispiace quello che dice mio padre, io sono una persona complessa, non sono bipolare. Ho un papà particolare che amo tanto, forse si è sentito ferito di alcune mie esternazioni. Lui è un po’ geloso forse del rapporto che ho con mamma perché magari me la prendo più facilmente con lui ma da un papà certi attacchi non sono belli. Lo abbraccio così com’è".

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta

Meno contenuta la risposta di Maria Teresa Ruta che ha addirittura descritto le parole dell’ex marito querelabili: “Guenda bipolare? Non lo è. È una parola usata a sproposito. È una patologia che mia figlia non ha. Non permetto a una persona che non sa nemmeno se sua figlia ha avuto il morbillo di parlare di una sua condizione fisica o mentale. È stato un padre assente? Non lo dico io, lo dice lui. Per lui andava bene quello che facevo io”. Signorini sottolinea che il Bipolarismo è un disturbo e che “non è una colpa”.