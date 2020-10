Guenda Goria avvista fantasmi nella Casa del GF Vip: ora sì che siamo a posto

Basta parlare di flirt, di corna che si ramificano come gineprai, di fancazzisti pagati per sollazzare l’italico spettatore spoltronato davanti alla tv: i variegati archetipi di umanità che da anni albergano nel prefabbricato della Casa di Cinecittà hanno più o meno raccontato tutto il raccontabile, i vizi come le virtù, gli amori casti come le pruriginose passioni, e ormai, obiettivamente, il pericolo che uno sbuffo più consistente induca a cambiare canale c’è e va arginato.

Sviscerata ogni sorta di dinamica antropologica, dunque, ecco dal mondo fittizio che ha fatto della reclusione un format televisivo parte lo spunto per indagare su una dimensione ultra-terrena che trova nell’espressione distratta di Guenda Goria una travolgente esplosione di inquietudine. Già, perché ciò che è riuscito a sfuggire alle telecamere del Grande Fratello Vip, gli occhi verdi della concorrente sono riusciti a cogliere, rapiti come sono stati dalla presenza oscura di una “donna mora, vestita di nero con un velo nero, anziana”. Siamo nel paranormale, signori: gli amanti del genere preparino i popcorn, gli altri si astengano per evitare incubi notturni.

🌕 la visione di guenda 🌙



✨sono su un altro pianeta

✨visualizzo delle figure accanto a voi

✨sono su un piano extra-sensoriale

✨una donna mora, vestita di nero con un velo nero, anziana

✨lasciamo perdere...



(sogni d'oro eh...😧)#gfvip pic.twitter.com/scMa3yJz0L — threshold, il napolitano fugoso (disse dayane) 🧲 (@heythreshold) October 29, 2020

“L’altro pianeta” di Guenda Goria che vede strane presenze nella Casa del GF Vip

“Sono su un altro pianeta. Visualizzo delle figure accanto a voi. Sono su un pianeta extrasensoriale, una donna mora, vestita di nero con un velo nero…” racconta Guenda Goria quando, durante una chiacchierata in cucina, è chiamata a tornare sulla Terra da Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e mamma Maria Teresa Ruta. E "Lascia perdere..." aggiunge poi, quando incontra sguardi perplessi e tenta di sorvolare sulla mistica descrizione inacccessibile ai più. E no eh, non si lascia perdere manco per niente! Infatti, passa poco e il video del momento più perturbante della storia del reality diventa virale, commentatissimo dagli utenti che si riversano sui social per discutere della visione della ragazza scossa da una scena preclusa agli astanti.

Questa sera Guenda, in nomination, rischia di uscire. Immaginare che dietro alla sua confessione paranormale ci sia una strategia che spinga l’annoiato telespettatore a non votare la sua eliminazione per aspettare che nuove mirabolanti visioni movimentino l’atmosfera stantia, è un pensiero tanto malizioso quanto emergente anche alla luce del prolungamento del programma fino a febbraio 2020. Tanto tempo ancora, troppo tempo ancora. Anche se si attendono nuovi concorrenti, sai che noia, sempre i soliti umani… Un fantasma, invece, questa sì che è una novità. Finalmente.

guenda: "sono su un altro pianeta, visualizzo delle figure accanto a voi

una tipa mora, con un velo nero, affusolata...lasciamo perdere"



MA IL GF STA DIVENTANDO UN HORROR, AIUTO.#gfvip pic.twitter.com/9ZZQAWg3wL — Tommy🗣👑 (@Uovo_Leopoldo) October 29, 2020

Guenda che dice di vedere un fantasma con il velo nero



Il fantasma in questione:#gfvip pic.twitter.com/6Cjd8iCbPb — Mike Caltagirone (@mike_93l) October 29, 2020