Gf Vip, Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposano: "Grazie per averla messa al mondo"

(Sopra il video di Guenda Goria, il fidanzato e il padre)

Per Amedeo Goria sono puntate di enormi emozioni. Prima la possibilità di diventare padre, poi la scoperta della gravidanza isterica di Vera Miales e infine l'annuncio del matrimonio della figlia Guenda.

Amedeo Goria ha dovuto affrontare un altro momento emozionante. Alfonso Signorini lo ha invitato ad usicre dalla porta rossa, ad attenderlo un tavolino con sopra un bouquet bianco. Signorini ha provato a buttare lì l'idea di un matrimonio con Vera Miales, ma poco dopo ha fatto il suo ingresso Guenda.

La musicista ha prima elogiato il padre definendolo "il migliore" e poi ha chiesto di far entrare una persona "che voleva molto parlare con te": Mirko Gancitano.

"Grazie a te e Maria Teresa per aver dato alla luce una ragazza come Guenda. Ti stimo come uomo e come padre. Per me era molto importante essere qui. Qualche settimana fa, ho chiesto a Guenda di diventare mia moglie. Cercherò di essere un uomo perfetto per lei, anche se perfetto non sono. Io sono siciliano e volevo farlo alla vecchia maniera, vorrei il tuo benestare per il nostro matrimonio".