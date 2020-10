Gf Vip, Guenda non perdona Maria Teresa Ruta: "Un blackout di 8 anni"

(Nel video Guenda parla degli anni lontani dalla madre)

É una ferita sempre aperta per Guenda Goria il periodo in cui sua madre, Maria Teresa Ruta, lasciò casa per andare a vivere con il compagno Roberto. Un "abbandono", così lo considera la ragazza, di cui ha parlato pubblicamente per la prima volta al Gf Vip. E adesso, nella Casa, le due continuano a parlare di quegli anni, provando a chiarire vecchie ruggini.

Nel pomeriggio anche Stefania Orlando cerca di farle ragionare, facendogli notare che hanno strascichi da risolvere, cose profonde e intime da sviscerare ancora. "Intanto ho chiarito la consecutio temporale - sottolinea la Ruta - Non aveva 17 anni ma 19, quando ne aveva 17 ho incontrato Roberto".

Guenda: "Non l'ho mai perdonata"

Cambia poco, però, per Guenda, che con sua madre ha ancora qualche conto in sospeso. "Su alcuni argomenti c'è difficoltà di comunicazione - spiega - Quello che sento, più passa il tempo, è che questa difficoltà secondo me deriva dal fatto che noi a un certo punto ci siamo ritrovate e siamo andate avanti con gioia. Negli ultimi anni ho trovato una mamma amica, confidente, l'ho riscoperta. Nei momenti di solitudine e difficoltà mia mi sono appoggiata a lei e al suo compagno Roberto e ho trovato due persone splendide, di un'accoglienza meravigliosa che non avrei pensato". Ma il passato resta irrisolto: "Le emozioni restano lì. Io vedo, osservando Guenda dall'esterno, ho delle cose che stanno lì cristallizzate. La verità è che io non l'ho mai perdonata. Io ho difficoltà realmente a perdonare e questo mi crea dei blocchi. Sono piena di blocchi, mi chiudo. Io queste cose le sto vedendo qua". Ad ascoltare Guenda, oltre alla Ruta, anche Stefania Orlando. "Appena parliamo di un certo periodo, non ci parliamo più - dice ancora - Un blackout di 8 anni. 8 anni di nero". E chissà se questa esperienza le aiuterà a schiarire tutto.