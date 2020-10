Pierpaolo e Guenda beccati a letto, Gregoraci furiosa: lo scherzo a Maria Teresa Ruta (che scoppia in lacrime)

(Pierpaolo e Guenda beccati a letto, Gregoraci furiosa: lo scherzo a Maria Teresa Ruta)

Non poteva riuscire in modo migliore lo scherzo architettato dai ragazzi del GF Vip alle spalle di Maria Teresa Ruta a cui è stato fatto credere che la figlia Guenda Goria abbia dormito (e non solo) con Pierpaolo Pretelli. Complice della messinscena Elisabetta Gregoraci che ha recitato alla perfezione la parte della donna ‘tradita’ dall’uomo che fino a quel momento l’aveva sempre corteggiata.

“Maria Teresa credimi non ho parole, ma proprio non si fa così, dimmi tu se è normale!”, ha urlato la showgirl chiamando la madre della ragazza beccata sotto le coperte insieme al modello a torso nudo. “Pierpaolo basta, mi hai rotto le scatole, mi stai addosso tutti i giorni Eli, Eli e poi ti trovo così? Guenda e tu, dici che sei romantica, credi nell'amore e poi ti ficchi nel letto del primo che capita. Mi fate pietà!”, le parole di Elisabetta che hanno lasciato la Ruta senza parole davanti alla figlia beccata come nell’incubo peggiore per una madre.

“Ragazzi ma io ero stanca, mi sono solo appoggiata, come siete antichi. Poi sono due giorni che lui mi guarda in modo particolare, mi ha detto vieni”, la recita di Guenda proseguita finché le lacrime di Maria Teresa non hanno indotto tutti a svelarle lo scherzo, lasciando così il posto alle risate più liberatorie.