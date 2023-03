Guendalina Tavassi spietata contro Antonella Fiordelisi: il commento sull'eliminazione

Ogni puntata del Grande Fratello Vip è sinonimo di commento in diretta di Guendalina Tavassi. Dopo le sue invettive contro il reality e contro Sonia Bruganelli, ieri sera ha deciso di regalare ai suoi follower un'analisi di Antonella Fiordelisi. La ormai ex vippona è particolarmente amata e queste dichiarazioni di Guendalina non piaceranno molto al fandom della schermitrice.

L'affondo di Guendalina Tavassi contro Fiordelisi

"Scusate ma voi conoscete lei perché ha fatto le gare di scherma o perché era la fidanzata di Lenticchio (Francesco Chiofalo, ndr)?", questa la prima stoccata di Tavassi. "No, perché ha criticato Micol per essere la sorella di Clizia, Edoardo perché è mio fratello e lei? Io rimango sempre più sconvolta, veramente. Poi è anche una grandissima falsa perché quando sono entrata per fare la sorpresa a mio fratello, lei ha detto, in diretta nazionale, che non sapeva chi io fossi, che non mi aveva mai vista e che non mi conosceva. Ora però sa che lui è il fratello di Guendalina della televisione". Parole che non girano intorno al concetto, anzi: Antonella Fiordelisi è famosa solo e soltanto per essere stata la compagna di Francesco Chiofalo, che a dicembre si è lasciato da Drusilla Gucci.

Tavassi poi si lancia in un ironico attacco anche alla madre di Antonella: "E dopo il ca**iatone di Sonia, la mamma di Antonella scriverà a sua santità Papa Francesco". Questa dichiarazione è una diretta critica alla lettera che Milva Fiordelisi ha scritto a Piersilvio Berlusconi in cui in cui spiegava di essere molto preoccupata per i problemi psico-fisici della figlia.

Arrivato poi il momento dell'eliminazione e delle spiegazioni di Fiordelisi secondo cui sarebbero stati i suoi follower a volere la sua eliminazione Guendalina scoppia a ridere: "Niente, lei non ci vuole stare... Cioè anche se uno viene eliminato sono i suoi fan che l'hanno fatta uscire? Non che sta sulle balle ed è uscita, vabbé lasciamole questa convinzione che è stata la madre a farla eliminare e non milioni di persone che hanno votato Giaele. Soprattutto mamma Antonella che vorrei ringraziare e vorrei chiederle se aveva tutto questo potere perché non ce l'ha levata dalle palle prima?".