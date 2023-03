Guendalina Tavassi contro il Gf Vip e Signorini: lo sfogo furioso sui social

Una squalifica, un'ammonizione e la paura di tutti di poter perdere la possibilità di arrivare alla finale dopo mesi e mesi di reality. L'aria all'interno della casa del Gf Vip è cambiata e dopo la decisione imprevista di mandare via Edoardo Donnamaria e quella di ammonire Edoardo Tavassi i vipponi hanno dovuto fare i conti con un cambio di regole repentino.

E se molti telespettatori si aspettavano questi provvedimenti già da tempo altri non sono rimasti felici di come i gieffini sono stati trattati. Una su tutti Guendalina Tavassi che su Instagram ha pubblicato delle storie che sono una vera e propria invettiva contro il programma, la produzione e Alfonso Signorini.

"Sì certo, stava scherzando, stava scherzando e ridendo! Ma Edoardo alzate e vattene - ha urlato Guendalina dal suo divano mentre il fratello veniva rimproverato e subiva la punizione -, stanno a fa proprio di tutto. Io non ho parole, adesso dovresti dire tutto quello che pensi e dovresti parlare".

"Che schifo, che schifo, follia - ha aggiunto mentre Donnamaria veniva squalificato e mentre la regia inquadrava gli altri concorrente molto provati da questa scelta -. È follia quello che state facendo a questi ragazzi, è vomitevole quello che state facendo. Mi dispiace per i ragazzi, per una volta sono anche dalla parte di Antonella".

"È uno schifo, uno scandalo, guardate come fate stare questi poveri ragazzi che stanno partecipando a un reality, a un gioco, a un gioco! Follia, tutti questi mesi lì dentro per essere cacciati così. Io di massa avrei fatto un tutto fuori dalla casa, tutti!", secondo Guendalina il gruppo compatto avrebbe dovuto protestare per sottolineare che tali prese di posizione non sono in linea con quanto accaduto fin ora.

Guendalina poi condivide un tweet in cui una ragazza sottolineava il fatto che Donnamaria non potrà essere presente in studio in quanto squalificato, questo è in netto contrasto con quanto successo, ad esempio.