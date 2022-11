Guendalina Tavassi costretta a dire no al GF Vip: i motivi

Nella scorsa puntata del Gf Vip Guendalina Tavassi è stata grande protagonista. Si vociferava che l’influencer lanciata proprio dal reality di Canale5 avrebbe dovuto far ritorno nella Casa più spiata d’Italia insieme al fratello Edoardo. Mentre il videomaker romano è un concorrente, lei ha dovuto accontentarsi di un’ospitata.

Guendalina era effettivamente in lizza per il programma, tuttavia è stata costretta rinunciare. La donna in un’intervista a Novella 2000 ha spiegato perché ha dovuto dire no al programma che l’ha resa popolare.

La rinuncia di Guendalina

La Tavassi che aveva già partecipato con il fratello all’Isola dei Famosi, dopo una lunga permanenza in Honduras non se l’è sentita di abbandonare nuovamente i tre figli: “Era il sogno più grande della sua vita. Certo, avrebbe voluto farlo insieme a me, ma è andata così. In tanti ci volevano in due al Gf. Solo che io non ho accettato perché dopo L’Isola non potevo restare ancora troppo lontana dai miei figli. Ho preferito evitare. Edoardo è proprio quello che vedete in televisione. Non è un calcolatore e fa tutto quello che gli passa per la testa. Probabilmente è proprio questo che piace alla gente. Non ha niente da nascondere ed è un pregio. Edo è ironico. Prende in giro tutti. Lo fa sempre in modo educato e mai offensivo”.

Questione di simpatia

Nel corso della chiacchierata con la rivista di gossip Guendalina ha anche rivelato chi è il suo concorrente di questa edizione preferito, oltre al fratello Edoardo: “Mi piace Luca Salatino. E’ un ragazzo semplice e sincero. Caratterialmente somiglia molto a noi Tavassi. Apprezzo tanto il rapporto che ha con la ragazza Soraia. Si vede che è follemente innamorato di lei. Non vi nascondo che oltre a mio fratello, ovviamente, tifo per lui”.

Più lunga invece la lista dei vipponi che stanno convincendo l’ex gieffina: “Non mi sta piacendo Luca Onestini. Vedo uno che sa soltanto saltare e ballare. Dopo un po’ diventa monotono e noioso. Come potrei relazionarmi con una persona così priva di contenuti? Per non parlare poi di Nikita, Giaele, Antonella: troppo prese da sé stesse. Il pubblico dopo un po’ si stanca delle manie di protagonismo. In ultimo, Edoardo Donnamaria. Certamente è un bravo ragazzo, spesso simpatico, ma un tantino costruito. Dovrebbe lasciarsi andare. Il pubblico lo apprezzerebbe di più”.