Guendalina Tavassi parla di Pier Silvio Berlusconi: "Ci ha fatto fuori tutte"

La nuova linea editoriale per i reality, e non solo, di Pier Silvio Berlusconi in queste ultime settimane è molto commentata. L'ultima a dire la sua sui programmi Mediaset, dopo Naike Rivelli che ha preso le difese di Barbara D'Urso per il modo in cui è stato concluso il suo rapporto lavorativo con l'azienda, è Guendalina Tavassi.

Nelle scorse ore su Instagram ha parlato del suo lavoro e in particolare ha risposto a chi le chiedeva informazioni su una sua nuova partecipazione al Grande Fratello Vip. Tavassi in passato è spesso stata protagonista dei salotti di Canale 5 e con molta onestà ha spiegato che lei sarebbe tornata con piacere al Gf. Ma l'ipotesi, che secondo alcune voci non era poi impossibile, sarebbe completamente sfumata visto che Pier Silvio avrebbe imposto come regola che nessun influencer o ex concorrente di reality possa entrare a far parte del cast.

E in merito a ciò Tavassi spiega: "No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF. Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso. Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto qui su Instagram, ci lavoro. La televisione? Se mi propongono cose che mi piacciono le faccio, altrimenti non le faccio. Non sono una malata di televisione, ma del GF sì. Quello è l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash". Guendalina non fa mai il nome di Berlusconi, ma è chiaro che si riferisca a lui soprattutto nella parte in cui afferma "ora ha fatto fuori tutte".