"Strega col porro": Guendalina Tavassi attacca Sonia Bruganelli e difende il fratello Edoardo

Il durissimo botta e risposta tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi è stato uno dei momenti più discussi dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. "Manipolatore e burattinaio" sono alcune delle accuse rivolte dall'opinionista al concorrente nello scontro a distanza commentato con molta partecipazione dagli utenti sintonizzati su Canale 5. Tra loro c'era anche Guendalina Tavassi che si è scagliata senza mezzi termini contro Bruganelli per difendere il fratello.

"Fa solo piacere sentirsi dire queste cose dalla strega col porro", ha commentato lei nelle storie Instagram che registravano lo scambio tra Edoardo e Sonia. "Dice che lui a 38 anni vive di reality e lei invece a 50 vive per guardare Mediaset Extra? Ma cosa sto sentendo, Questa è follia" ha aggiunto ancora, rivolgendosi poi al fratello con il consiglio più schietto: "Le dovresti dire: "Ma vaffancu*o!". Ancora Guendalina ha commentato la definizione di Sonia secondo cui il fratello vivrebbe di social: "Mi fa ridere questo attacco a Edoardo che vive di reality, ne ha fatto uno, insieme a me, per la prima volta in vita sua, l'Isola dei Famosi l'anno scorso, e l'hanno chiamato a questo. Lei è pagata per guardare il reality che sta facendo Edoardo. Prima ha sempre lavorato come video maker nel settore sanitario. Ma che caz*o ti inventi".

Infine, proprio come affermato Edoardo a diretta finita, anche Guendalina si è scagliata contro Antonella Fiordelisi: "Continuassero a mandare avanti Tontonella (Antonella Fiordelisi, ndr), che evidentemente li mantiene e stipendia tutti, altrimenti non si spiega per quale motivo sia così protetta questa persona", ha commentato.

Di seguito alcune delle storie Instagram di Guendalina Tavassi

