"Ho visto un demone nero con la faccia da mucca". Paura al Gf Vip, la concorrente delira

È entrata al Grande Fratello Vip a seguito di uno "scandalo" (ovvero il bacio focoso con la modella Dayane Mello per le strade di Milano, e continua a mantenere alta l'attenzione su di sé, Dana Saber. Proprio in queste ore infatti la 29enne si è resa protagonista di un siparietto decisamente singolare: nella notte la modella ha dichiarato di aver visto una presenza demoniaca in camera da letto, tanto da decidere di abbandonare la stanza per andare a dormire sul divano.

Evidentemente su di giri, Dana descrive l'ombra incontrata come "un demone nero con la faccia da mucca sulla mia valigia". A provare a riportarla con i piedi per terra c'è stato il coinquilino Luca Onestini: "Si chiamano incubi, non esistono queste cose", la ha detto. Ma lei è convinta:"L’ho visto! Mi sono messa a pregare, ma non volevo svegliare gli altri. Non era un incubo, ero sveglia, l’ho visto!". Non è certo la prima volta che, come si diceva, Dana fa parlare di sé. Oltre al bacio con la collega Dayane (anch'essa ex concorrente del Gf Vip), la modella di origini marocchine in queste ore ha fatto molto discutere per aver indicato in Putin il suo uomo ideale. Oltre che per svariati litigi con le coinquiline Patrizia Rossetti e Nicole Murgia. E chissà che non litigherà anche col demone, a breve.