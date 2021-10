"Imbecilli, cerebrolesi", clamorosa gaffe in regia al GF Vip: i concorrenti sentono tutto

Un audio imbarazzante si è diffuso nella Casa del GF Vip lasciando basiti i concorrenti. "Una massa di imbecilli e cerebrolesi", si sente dire dalla voce fuori campo di qualcuno in regia che sembra si sia lasciato sfuggire il pesante commento registrato dal microfono involontariamente rimasto acceso. "Si sente tutto" dice poi qualcun altro, forse per cercare di frenare la collega (è femminile la voce che pronuncia quelle parole) ignara di essere ascoltata dai concorrenti. Stupiti Davide Silvestri e Nicola Pisu: "Ma ha detto cerebrolesi?" si chiedono, increduli per quanto hanno appena ascoltato.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 4 ottobre, quando Aldo Montano, Ainett Stephens, Davide Silvestri, Nicola Pisu e altri concorrenti conversavano in giardino. Il momento non è passato inosservato dagli utenti che subito hanno postato sui social la scena che, a questo punto, ci si chiede se sarà discussa nella puntata di stasera da Alfonso Signorini che fornirà spiegazioni.