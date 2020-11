GF Vip, incidente per Massimiliano Morra: interviene lo staff medico

Brutto infortunio, ma senza gravi conseguenze, quello accaduto nelle scorse ore a Massimiliano Morra nel salone della Casa del Grande Fratello Vip, dove il concorrente si è ferito a un piede con un pezzo di vetro rimasto sul pavimento.

"Non guardare, c'è l'osso di fuori!", ha gridato Andrea Zelletta, impressionato dalla situazione che ha richiesto l'immediato intervento del personale medico. "Fortunatamente non mi hanno messo i punti, devo riposare", ha spiegato poi l’attore, reduce dai soccorsi, ai compagni preoccupati per l’accaduto che sicuramente sarà tra i temi affrontati durante la prossima in diretta del reality di venerdì 13 novembre.

Il libro di Zelletta non prevedeva Massimiliano col piede bucato #gfvip pic.twitter.com/5Ea2E3uDuo — fede 🌼 (@wordsoverwalls) November 10, 2020

Massimiliano Morra, il percorso al GF Vip

Non appena iniziata l’avventura del GF Vip Massimiliano Morra è entrato subito nella cerchia dei protagonisti più discussi per il confronto con Adua Del Vesco che ha dato il via al cosiddetto AresGate e smascherato la finzione della loro passata storia d’amore. Oggi l’attore campano è fidanzato con Dalila Mucedero, modella e ballerina napoletana di 22 anni che spesso interviene sui social per sostenere il compagno e difendere il loro legame da eventuali ‘minacce’.