La difficile infanzia di Giaele De Donà

Giaele De Don è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse del Gf Vip. La veneta si è fatta conoscere per il suo matrimonio aperto con il miliardario Brad Beck che tanto ha fatto parlare. Ma Gaiele oltre la sua vita di agi e lusso ha avuto un?infanzia davvero difficile.

La difficile infanzia di Giaele

La 24enne ha dovuto affrontare la dura malattia della mamma, che quando lei aveva solo 3 anni è stata colpita da un?emorragia celebrare a seguito di un aneurisma. Da allora la vita della De Donà è cambiata radicalmente, la ragazza si è trovata a doversi prendere cura non solo della mamma, ma anche del fratello minore Matthias. I due hanno un rapporto speciale, infatti la socialite per il ragazzo è una vice mamma. Proprio durante la puntata Giaele riceve la visita del fratello, in un tubinio di emozioni e commozione.

Una sorpresa emozionante

?Mi sono presa l?impegno di crescere mio fratello?, racconta Giaele a cuore aperto. Dopo anni di responsabilità e tante difficoltà la veneta a soli 14 anni, dopo il divorzio dei genitori, decide di lasciare la famiglia per vivere la sua vita. ?Vivere con una mamma che non sai quanto vivrà è difficile, sono grata per la salute e la mia vita. E? per questo che vivo una vita cosi?, spiega. Nonostante la nuova vita negli Stati Uniti insieme al marito Brad Giaele non ha dimenticato la sua famiglia, che continua a supportare.

Matthias è fiero di Giaele e vuole farglielo sapere durante la sua visita al Loft di Cinecittà. ?Noi siamo la tua famiglia, ricordatelo. Qui puoi amare qualcuno, ma l?affetto vero è fuori?, asserisce il ragazzo. Un monito per la modella, per aiutarla a distinguere il vero affetto da quello meno sincero. ?Antonino è una bellissima persona, ma non è il tuo punto di riferimento, quello è tuo marito. Antonella non ne parliamo, vuole solo mettere parole in bocca alle persone?, spiega il giovane.

La lettera della mamma

E le sorprese per Giaele non sono terminate qui. Matthias ha portato con sé una lettera scritta dalla mamma per la ragazza, che le legge ?Ciao, amore, sappi che la tua mamma ti guarda tutti i giorni, a tutte le ore. La mamma è fiera di te?, esordisce. ?Ti devo dire una cosa importante: vorrei tanto che tu riuscissi a togliere quel velo di malinconia e tristezza che porti davanti agli occhi da quando hai tre anni. So di non essere stata la migliore mamma del mondo, ho fatto tanti errori, ma ti stimo e ti amo più della mia vita?. Un momento di grande commozione e sentimento per Giaele.