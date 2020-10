GfVip, rimandati gli ingressi per sospetta positività al covid

L'ombra del covid torna nella casa del GfVip. Da giorni si parlava dei nuovi ingressi nella casa più spiata d'Italia, questa sera, sarebbero dovuti entrare Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Il condizionale è d'obbligo poichè Signorini a inizio serata ha annunciato che a causa di una sospetta positività al Covid di uno dei nuovi concorrenti gli ingressi dei tre sono stati rimandati. La produzione attende "approfondimenti medici". Il conduttore non ha precisato chi sia il possibile contagiato.

Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre VIP in procinto di entrare nella Casa questa sera.



Aspettando gli approfondimenti medici, vi confermiamo che stasera non ci sarà alcun nuovo ingresso. Vi aggiorneremo! #GFVIP pic.twitter.com/mbsEDfyUTU October 26, 2020

Bettarini, Roma e Salemi non sarebbero dovuti essere gli unici nuovi, dieci concorrenti daranno nuova linfa vitale al Gf che in queste settimane ha visto nascere numerose liti, come ad esempio l'ultima tra Enock e Guenda a seguito della frase di Balotelli. I nuovi concorrenti permetteranno al reality di continuare fino a febbraio 2021, segnando così un nuovo record: quello di reality show più lungo della tv.