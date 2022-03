Gf vip, Jessica se la prende con Barù ( ma poi passa la notte con lui nella "capanna dell'amore")

Il rapporto tra la principessa etiope e il nipote di Costantino delle Gherardesca continua ad essere pieno di punti di domanda. Se da un lato Jessica aveva manifestato seri dubbi circa il comportamento di Barù dall'altro è bastata trascorrere un po' di tempo sotto la capanna che parlare di futuro.

Eppure, in una conversazione con Sophie Codegoni, Jessica ha definito Barù "falso": "Il suo scopo finale? Arrivare in finale. Crei una storia a cui fuori credono, però tu non dai mai niente di concreto”. Ecco che la loro relazione, a detta della principessa, sarebbe il motivo che ha tenuto in gioco lo chef.

La svolta nelle scorse ore quando, dopo aver trascorso un po’ di tempo in compagnia di Barù sotto la "capanna dell'amore" (costruita al centro della casa del Gf), Jessica sembra essersi chiarita le idee. La principessa ha infatti raccontato che lui in confessionale "ha detto di voler costruire una tenda per stare con me. E Lulù gliel’ha fatta davvero. Io pensavo che fosse solo uno scherzo".

“Ci siamo abbracciati, siamo stati bene”, ha raccontato Jessica alle "coinquiline" dopo essersi svegliata. Sembrava un remake della capanna dell'amore costruita da Pietro Tarricone, concorrente della prima edizione del Gf, per vivere un po' di intimità con Cristina Plevani.