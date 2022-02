Jessica e Barù a letto insieme nel letto Lulù, lei furiosa li caccia: "È posto mio e di Manuel"

Il rapporto travagliato tra Jessica e Barù, tra amore e lontananza, sembrava che fosse arrivato ad una quasi svolta: i due si erano addormentati abbracciati nel letto di Lulù. Quest'ultima lo sapeva, la sorella le aveva chiesto il permesso, ma mai si sarebbe immaginata che i due si sarebbero addormentati lì dove lei aveva condiviso dei momenti di intimità con Manuerl Bortuzzo.

Così in preda ad una crisi di gelosia, assolutamente ingiustificata, ha svegliato di soprassalto la sorella riempiendola di accuse e consigliandole di farsi vedere da uno psicologo. La sua colpa? Quella di essersi addormentata... La situazione era così imbarazzante che ha spinto Barù a alzarsi e lasciare la stanza.

La lite tra Lulù e Jessica

Jessica e Barù sono stati svegliati dalle urla di Lulù: "Cos’è successo?", ha esclamato Barù svegliatosi all'improvviso. Lulù ha però continuato: "Cosa stai facendo? Jessica tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu. Sei pazza. Dovevi farti vedere da uno psicologo prima di venire qui".

Il litigio non è stato ripreso del tutto anche per colpa dell'assenza, in alcuni momenti, del microfono. Barù e Jessica erano completamente sconvolti dalle azioni di Lulù che li ha costretti a lasciare il letto. La fidanzata di Manuel ha poi cercato di sistemare il danno andando a parlare con Barù e pregandolo di tornare dalla sorella per parlare perché lei non vuole che lui sia "arrabbiato con me o con Jessica". Barù ovviamente le ha detto di andarsene e che non aveva senso, ma il battibecco è andato avanti fino alle 4 del mattino. Lulù è stata chiamata in confessionale così che potesse spiegare la situazione.