Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Jo Squillo: "Dobbiamo cambiare le relazioni tra donne"

Nuova puntata nuova lite, stesse protagoniste. Katia Ricciarelli si è scontrata prima con Carmen Russo e poi con Jo Squillo e proprio con quest'ultima lo scontro è continuato questa sera. Ricciarelli in un confessionale dopo la nomination, in cui ha fatto il nome di Jo, aveva affermato "L'ho votata con grande gioia" e proprio da qui Signorini è voluto partire.

Gf Vip: Ricciarelli vs Squillo

Jo è stata la prima a prendere la parola ed ha voluto capire perché Katia l'abbia definita bugiarda: "Non so perché tu abbia detto bugiarda, la lista di cui parlo faceva parte di un discorso, ci sono tante piccole cose che non ci vanno bene, ma per amore e per rispetto non siamo qui a dire tutte le cose che ci danno fastidio, possiamo dire ben altro". Come spesso accade Ricciarelli è intervenuta a gamba tesa accusando la cantante e dj di non dire la verità: "Dici la verità, basta. Dai Alfonso, io non ce la faccio più, lei deve fare sempre quella che vuole salvare il mondo, ma basta!!".

"Io non voglio essere così piccata nel rispondere. Parlami con rispetto, parliamo da donne intelligenti" ribatte Jo, che ancora una volta ha dovuto spiegare perché si fosse intromessa nella lite tra Katia e Carmen difendendo quest'ultima: "Io te l'ho spiegato, le tue posizioni sono legittime, perché tu ti sei risentita giustamente, è una frase che può essere presa male. Bisogna sempre far la tara, Carmen è sempre stata meravigliosa".

Della stessa opinione di Ricciarelli anche Adriana Volpe che spinge Jo ad essere più diretta: "Se hai una lista di cose che non vanno bene, dilla, questo è quello che stiamo aspettando tutti, non esce fuori il tuo carattere". Giovanna Coletti (Jo) ha quindi voluto ribattere: "Non sono venuta per appicciare dei fuochi, però bisogna capire le diverse posizioni. È un peccato che due donne intelligenti debbano confrontarsi con questo. Cambiare il mondo significa cambiare il nostro modo di relazionarsi tra donne, voglio avere relazioni trasparenti e leali.