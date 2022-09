"Perchè trans pensa di poter fare ciò che vuole", Karina Cascella contro Elenoire Ferruzzi

Karina Cascella, è guerra con Elenoire Ferruzzi. L'ex opinionista di Uomini e Donne, ormai fuori dal mondo televisivo, ha deciso di dire la sua su una delle nuove e più chiacchierate concorrenti del Gf Vip, la trans Elenoire Ferruzzi. La Cascella, infatti, si è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo Instagram dove ha detto, senza peli sulla lingua, tutto quello che pensa su Elenoire e sul suo comportamento all'interno della casa in riferimento al suo approccio con Luca Salatino, accusandola di strumentalizzare il suo orientamento sessuale per passare come vittima.

"Il fatto che sia trans non le dà il diritto di provarci con un ragazzo fidanzato, che se l'avesse fatto una ragazza etero, a quest'ora l'avrebbero già crocifissa, moralismo finto, come sempre ai massimi livelli - dichiara Karina per poi aggiungere, sempre rivolta alla Ferruzzi - Lei sta strumentalizzando il suo orientamento sessuale, cercando di passare da vittima, ogni volta".

La Cascella ha anche sottolineato che non c'è bisogno che la Ferruzzi ribadisca di essere diversa dagli altri ogni volta, "se lo ribadisci sei tu stessa che sottolinei una diversità", dice infatti l'ex fidanzata di Salvatore Angelucci che poi tuona: "Sono stufa di vedere persone che sfrutta il proprio orientamento sessuale per fare ciò che vogliono o perggio per passare da vittime, anche in situazioni in cui non lo sono per niente".

Karina Cascella si schiera, dunque, contro Elenoire Ferruzzi che in tanti definiscono già la vincitrice di questa edizione del Gf Vip e, infine, commentando una scena in cui la Ferruzzi, dopo il dramma con Luca Salatino nato perché lui ha rifiutato le sue avance, si avvicina a un altro concorrente, attacca duramente la Ferruzzi e, velatamente, anche la produzione del Gf Vip.

"Dopo Salatino era già a sbaciucchiare la schiena di un altro. Che se fosse stata una ragazza qualcunque, sapete come l'avrebbero etichettata, vero? Una zocco*a. Invece lei, perché trans non solo puà fare tutto ma può anche passare da vittima. Avete rotto con questo finto moralismo da quattro soldi. Se è uguale a tutti gli altri allora da tale deve essere trattata".