Gf Vip, Imma Battaglia accusa Katia Ricciarelli di "machismo, misoginia e bullismo"

Katia Ricciarelli ha un carattere particolare, talvolta molto difficile, e sono stati numerosi gli scontri dentro la Casa con i coinquilini. Fuori dal reality le polemiche non sono state minori tra l'accusa di omofobia e i rischi di squalifica, ma questa volta a denunciare il suo comportamento è stata Imma Battaglia, per difendere la moglie Eva Grimaldi dopo una lite molto accesa con la soprano.

La genesi della lite tra Ricciarelli e Grimaldi

Lo scontro è nato per un futile motivo, Eva voleva sedersi con alcuni vipponi mentre stavano facendo la lista della spesa, ma Katia non era d'accordo e quindi ha cercato d'impedire che ciò avvenisse: "Eva lascia che facciano loro la lista della spesa. Perché hanno sempre fatto loro, hanno sempre fatto bene. Io mi sono messa qua proprio per lasciarle fare". Grimaldi però si è voluta spiegare "Ma non ho detto niente, cioè non posso andare a sedermi al loro tavolo?", questo ha infastidito Katia "Vai dove vuoi". Grimaldi, incredula, ha sbottato: "Qui dovete fare un po' di reset". "Senti cara, tu sei appena arrivata e non cominciare a rompere" ha subito ribattuto la soprano, Eva, che si è sentita attaccata, ha espresso alla coinquilina il suo disappunto "Tu ce l’hai con me" ed ecco che Ricciarelli la accusa: "Tu sei pazza, con me non rompi. Stattene calma. Non sono pazza, non ho bisogno del reset. Ti ritrovi in piscina". Una reazione forte se pensiamo a quale fosse l'argomento.

Le accuse di Battaglia a Ricciarelli

Imma Battaglia, che segue la moglie da casa, non poteva non commentare l'accaduto e fa un appello a Signorini affinchè quanto successo non passi in sordina e non venga giustificato:

“Oggi ho assistito a un episodio che mi ha lasciata ferita, ho assistito a un episodio di bullismo, nonnismo, machismo, iper machismo, misoginia fatta da una donna nei confronti di un’altra donna. Sono rimasta basita, non me lo sarei mai aspettato e soprattutto credo sia molto grave; è grave se accade in una trasmissione seguita da milioni di persone, perché queste trasmissioni offrono modelli. E il modello che dobbiamo offrire come donne è quello della solidarietà e della comprensione, sicuramente non quello della violenza. Se l’avesse detto un uomo avremmo invocato a gran voce l’espulsione. Io mi auguro davvero che si abbia l’opportunità di parlarne perché nessuno faccia mai più, machismo, nonnismo, misoginia e bullismo. Perché quando accade, dobbiamo denunciarlo per il bene di tutti e tutto perché non accada mai più”.