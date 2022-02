Katia Ricciarelli furibonda, è scontro con Alex Belli: "Se non fossimo in televisione ti darei una sberla"

(Lo scontro tra Katia e Alex Belli al GF Vip)

A Katia Ricciarelli il bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran non è piaciuto nemmeno un po’. E quanto sia ormai infastidita dalla dinamica di un triangolo che da settimane riempie le vicende della Casa del GF Vip lo ha palesato a muso duro nel confronto con Alex Belli, vertice della “geometria sentimentale” ormai parte di questa edizione del reality.

“L’amore è un’altra cosa. Voglio molto bene a Soleil, ma ci è caduta come una pera”, ha attaccato Katia durante la puntata di lunedì 21 febbraio. “Devi accettare anche un punto di vista diverso dal tuo. Ero con te in sauna mentre si baciavano”, la replica di Alex in merito alla sua idea di amore libero. Nervosissima la concorrente che ha spiegato all’attore cosa non le sia andato giù del bacio tra le due ragazze: “Se non fossimo in televisione, ti darei una sberla. Io non amo quelli che esibiscono l’amore, non mi piace. Sei bugiardo, non ci riesci a fregarmi”. Pronta la replica di lui: “Sei stata testimone di quello che abbiamo vissuto io e Soleil. Non mi dare dell’esibizionista. Non lo sono mai stato”, ha concluso Alex.

Con gran sorpresa dei concorrenti, ieri sera Alex Belli è uscito dalla casa dopo la comunicazione di Alfonso Signorini. L’attore non sapeva che quella di ieri sarebbe stata la sua ultima puntata, ma ha dovuto sottostare al volere della produzione. Al contrario, la moglie Delia Duran ha avuto la possibilità di scegliere se restare o meno e ha deciso di continuare la sua esperienza anche perché già finalista