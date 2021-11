Gf Vip, Katia Ricciarelli smaschera Alex Belli: "Non ci si sposa se si è così infantili"

(In alto, Katia Ricciarelli contro Alex Belli)

Continua la "soap opera" tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Ad intromettersi questa volta è una nuova protagonista, ovvero Katia Ricciarelli, che decide di stroncare l'ira dell'attore dopo che quest'ultimo ha provato ad uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip per raggiungere la moglie. L'antefatto è cosa nota: ieri sera Delia, moglie di Alex, ha avuto un acceso confronto col marito dopo che lui si è mostrato vicino a Soleil (pur assicurando "è solo una amica") e se n'è andata dal loft di Cinecittà in lacrime, tanto da spingere il marito a minacciare di lasciare il gioco... senza che poi lo facesse veramente.

Tutto ciò accadeva ieri sera. E stamattina quanto accaduto è stato tema del giorno nella Casa. Se da una parte Soleil ha cominciato a nutrire sospetti circa la veridicità del dolore di Delia e Alex ("E se fossero d'accordo?", si è domandata, pensando che possano cercare visibilità), dall'altra Katia Ricciarelli, schietta come sempre, ha inchiodato Alex col suo pragmatismo. "Perché non sei andato con lei? Potevi andarci e uscire", ha domandato all'attore. "Infatti ci vado oggi", la risposta. Qui la soprano ha cominciato a prenderlo in giro: "Ah sì? Mi sembra infantile quest’uomo – dice rivolgendosi a Giucas Casella, seduto al loro fianco - non sembra che abbia 40 anni. Non ci si sposa se si è così infantili. Se fossimo liberi al mondo, saremmo degli animali. Abbiamo il cervello e dobbiamo usarlo". Alex ha sospirato dandole ragione.

"Vuoi fare il giocherellone, ma..."

Il problema secondo Katia è che Alex continua a fare il "giocherellone" con Soleil senza rendersi conto che in questa maniera fa soffrire due persone in contemporanea: la moglia, costretta a guardarlo da fuori, e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che passa da "rovinafamiglie". Secondo Katia, Alex penserebbe esclusivamente al suo divertimento senza valutare le conseguenze.

Alex e Delia sostengono di essere una coppia perlopiù libera di intrecciare rapporti piuttosto complici con persone dell'altro sesso senza che questi finiscano ad essere una relazione. "Usando il buon senso, io direi a Delia: ‘Ti amo, continuo a fare il giocherellone, ma vado a dormire altrove (non con Soleil, ndr)’. Così sta tranquilla", ha sottolineato Katia. "Non penso che Delia… Non è preoccupata perché dormo in quella stanza, ma perché questa roba genera un pressing per delle cose che vengono esagerate…", la replica di Belli. "Dimmi allora perché è preoccupata. Ma quale esageratamente. Io mi sarei arrabbiata da morire. Se non vuoi capire è inutile che parliamo. Mi dispiace per te, per Soleil, che fa la gradassa ma ieri era a terra, e per tua moglie, una donna che ieri aveva il cu*o in terra. L’hanno vista tutti".