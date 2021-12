Katia Ricciarelli: "Ho pensato che valesse la pena farla finita". Alfonso Signorini si commuove

(Katia Ricciarelli si racconta al GF Vip)

Katia Ricciarelli è stata protagonista di un momento molto intenso della puntata del GF Vip di venerdì 10 dicembre. La cantante, tra le protagoniste di un’edizione che si è appreso durerà fino al 14 marzo, ha rilasciato confidenze molto intime nel dialogo con Alfonso Signorini che non è rimasto indifferente davanti a dichiarazioni molto forti.

"A volte penso che valga la pena di finirla", ha affermato Katia durante un confessionale mostrato in diretta, parte di un filmato che ha ripercorso i momenti più intensi della sua permanenza nella Casa. Il suo sentirsi sola e il pensiero di quanto questa esperienza televisiva sia per lei motivo di rinascita hanno poi tenuto banco nel corso del dialogo con il conduttore.

Le confidenze di Katia Ricciarelli e la commozione di Alfonso Signorini

Katia Ricciarelli ha raccontato quanto per lei fama e successo siano inutili, dal momento che spesso un senso di profonda solitudine ha segnato la sua vita. "A volte entri in un buio che pensi che non valga la pena continuare, di farla finita. Come si entra nelle tenebre? " ha chiesto allora commosso Alfonso Signorini; "Ci arrivi piano piano, la solitudine si allarga. Negli anni di fama non mi sono fermata a raccogliere l’affetto delle persone. Le persone famose sono sempre rimaste da sole, non si possono coltivare le amicizie" ha replicato la cantante, ribadendo quanto il GF Vip sia per lei un’avventura utile alla sua rinascita interiore. "Tu sei una benedizione per la vita", ha aggiunto ancora Alfonso Signorini: "Con te si passa a parlare di tutto con grande leggerezza".