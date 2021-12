Gf Vip, lo scivolone omofobo di Katia Ricciarelli: "Biagio è normale o gay?"

Nuovo scivolone di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. E sempre dello stesso tipo. La soprano, che i primi giorni del reality aveva apostrofato Alex Belli con la parola "ricc***ne" per una camicia appariscente, ha commesso un altro passo falso, tanto da far credere che certe affermazioni rispecchino il suo modo di pensare.

Ieri sera, mentre Biagio D'Anelli e Giacomo Urtis cercavano di capire dove dormire, provando a sistemarsi nel lettone a quattro piazze con Alex e Soleil, la Ricciarelli ha commentato con Manila e Soleil: "Speriamo che non ci entrino là, se no perdiamo tutti gli uomini". Poi ha chiesto: "Ma Biagio è normale o è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per strada qua". La domanda ha raggelato Manila, che ha replicato: "In che senso normale? No comunque, non mi risulta sia gay". Anche Soleil, visibilmente allibita per l'affermazione, ha tagliato corto: "Gay? Non lo so". Per la puntata di venerdì c'è già aria di ramanzina.

Il "ricchi*ne" di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli, 75 anni, era già incappata in un errore simile. Ad appena 48 ore dall'ingresso nella Casa diede del "ricc***ne" ad Alex Belli che indossava una camicia per lei troppo appariscente. Un'uscita che molti hanno definito semplice 'gaffe', battuta venuta male, mentre altri invocavano sanzioni drastiche che non sono mai arrivate. Chissà se questa volta Signorini ricorrerà ad una punizione più dura.