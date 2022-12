Katia Ricciarelli, spunta il velenoso retroscena sull'esibizione al GF Vip: lo sgarbo a Francesca Cipriani

La presenza di Katia Ricciarelli all'ultima puntata del Grande Fratello Vip non ha riscosso un grande successo, anzi. La sua Ave Maria intonata alla presenza dei neosposi Francesca Cipriani e Alessandro Rossi ha avuto un esito tutt'altro che notevole, considerando le stecche e le frequenti stonature che le sono valse sfottò e ironie varie, già incassate per un'altra recente esibizione.

A puntare nuovamente l'attenzione sulla soprano 76enne è stato il commento di Manila Nazzaro che proprio con lei partecipò all'edizione passata del reality. Interpellata da Casa Pipol, l'ex Miss Italia ha accusato Ricciarelli di un certo opportunismo, poiché non si è presentata al matrimonio degli sposi ma ha accettato di esibirsi per loro in tv presumibilmente dietro un compenso.

"Assurda la presenza di Katia Ricciarelli l'altra sera" ha detto Nazzaro, presente alle nozze di Cipriani che proprio al GF Vip ricevette la proposta di nozze dell'attuale compagno: "È semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno". Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip vissuta insieme, tra lei e la soprano i rapporti sono rimasti molto freddi e mai hanno trovato un punto d'accordo. Un dettaglio bene evidente dalle parole di Manila Nazzaro: "A me dà molto fastidio quando un personaggio che ha fatto del male a me e ad altre persone venga poi omaggiato in questo modo", ha osservato, "Lo trovo molto antitelevisivo".