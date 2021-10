Gf Vip, scontro in diretta tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo: "Sei una pettegola"

(Sopra il video della lite tra Carmen e Katia)

Una lite inaspettata ha animato l'ultima parte dell'undicesima puntata. Katia Ricciarelli doveva liberarsi di alcuni sassolini nella scarpa e l'ha fatto al momento delle nomination palesi alle quali partecipavano solo donne. Katia ha nominato Carmen, la soprano ha voluto lasciare che fosse la ballerina a spiegare il perché, inizialmente, ma la risposta che Carmen ha fatto ha fatto infuocare Katia che ha deciso di vuotare il sacco.

Gf Vip: Katia Ricciarelli vs Carmen Russo

Carmen Russo ha affermato che secondo lei Katia l'ha nominata perché ha perso due partite a biliardo, ma la soprano ha voluto subito controbattere minacciando di "andare via". Ricciarelli ha ribaltato la situazione accusando Carmen di essere una pettegola e di aver parlottato con Jo Squillo vicino a lei mentre giocava a biliardo: "Carmen, hai 60 anni, sei una signora e da te queste scuse non le accetto".

Immediata la risposta di Carmen: “Katia sei una persona adulta e anche più grande di me, non ti puoi permettere di dire a me pettegola”. Per Ricciarelli, che batteva anche le mani sul tavolo delle nomination, non ci sono altre storie se non la sua e ribatte affermando che Carmen ha avuto dei comportamenti scorretti. Alfosno è dovuto intervenire per placare la discussione, ma non ha avuto gran successo, le due hanno continuato.

"Se tu parli a bassa voce lo fai perché non volevi che ti ascoltassimo, che non ti ascoltasse il Gf ma come fai a pensarlo possibile? Basta non voglio rovinarmi la serata. Sono stanca di questa prima della classe, vieni giù!” ha concluso Ricciarelli.