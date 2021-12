Katia Ricciarelli, la bordata ad Alex Belli dopo la squalifica: "Faceva cose negative"

E' stata senza dubbio la concorrente più "legata" alla love story tra Alex Belli e Soleil Sorge. In questi mesi di Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli ha consigliato entrambe le parti della coppia, al centro di una attrazione fortissima ed altrettanto chiacchierata in considerazione del fatto che lui, fuori dal loft di Cinecittà, era sposato. Oggi però che Alex se ne è andato, la cantante si schiera per la prima volta in qualche modo, parlando di come l'attore fosse una presenza negativa per Soleil e per tutti i concorrenti in Casa.

Stando alle parole di Ricciarelli, Soleil era diventata una presenza ingombrante. "Mi può dispiacere per alcuni aspetti, perché in effetti per la casa ha contato molto - dice oggi in una chiacchierata con Aldo - Però era ormai diventata una presenza assolutamente negativa. Era una influenza che non mi piaceva, basta davvero basta. Per noi non era un bel vedere quella situazione. Quindi adesso ci sta pure un attimo di relax. Mi dispiace tanto dirlo però è così". E ancora: "Ho come tirato un sospiro di sollievo - aggiunge - Stai a tirare la corda così e poi si spacca. E siccome abbiamo tirato un bel sospiro tutti, con tutto che può dispiacere, però è la verità. Ha dato molto al gioco, però è giusto che sia andata in questo modo sinceramente".

Tra coloro che si trovano indubbiamente d'accordo con Katia c'è certamente Alex Belli, che da subito ha mostrato di non nutrire alcuna simpatia nei confronti del modello. "Una presenza negativa? Mmm è vero. Sono d’accordo, era un’esagerazione senza motivo e fuori controllo. Mica sarà finita qui Katia, fidati che secondo me ci sarà altro. E visto che parli di sospiro di sollievo adesso voltiamo pagina e andiamo avanti".

La rissa in treno di Alex e Delia

Intanto, dopo l'uscita dal gioco, Alex Belli viene immortalato mentre litiga con la moglie in un treno partito da Roma Termini. Lanci di anelli e zuffa è quello che raccontano i passeggeri presenti. Tutto tace invece sui profili social della turbolenta coppia.