Caos al Gf Vip, eliminata Katia Ricciarelli. Clarissa festeggia: "Brutta strega" (Baudo dice 'no' a Signorini)

Katia Ricciarelli è stata eliminata, ieri sera, dal Grande Fratello Vip. Cinque mesi dal suo ingresso, molte liti, momenti di tenerezza, altri di gioia, una concorrente divisiva che è stata spesso al centro delle critiche per le sue parole e le sue azioni. Proprio per questo motivo aveva chiesto che al momento della sua uscita tutti i vipponi fossero freezzati, così da poter scegliere chi salutare.

Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Sophie e Alessandro, Lulù e Jessica Selassié sono state messe da parte. Sophie e Manila hanno però deciso di andare a salutare la soprano, molto criticato da parte di Signorini la decisione delle sorelle Selassiè di non alzarsi: "Un’opinione personale, ho molto apprezzato il gesto di Sophie, come hanno fatto Alessandro e Manila. A casa mia mi hanno insegnato che aldilà di tutte le diatribe a una signora di 76 si porta rispetto, non è un bell’esempio".

Pippo Baudo e il "no" a Signorini

Immancabile poi il riferimento a Pippo Baudo, grande amore e compagno di una vita di Katia. Il conduttore non ha però voluto prendere parte al Gf, in nessun modo, e così Alfonso è stato costretto a riferire alla soprano del sonoro rifiuto che il programma ha ricevuto. Josè Carreras non si era tirato indietro e aveva rilasciato un'intervista proprio per Ricciarelli. Katia

"Non amerà che io sia venuta al Grande Fratello, lui è uno che se la tira sotto quel punto di vista. Ma chi se ne frega" ha commentato Katia.

Le parole di Clarissa Selassiè: "Vaffan**o, esci brutta strega"

Clarissa che si trovava in studio ha condiviso su Instagram delle storie pesanti, che hanno suscitato la rabbia di Signorini. Proprio dopo il duro affronto la principessa ha cancellato le due pubblicazioni, ma sui social circolano senza problemi ed è così facile leggere cosa ci fosse scritto.

"Festeggerò annualmente questa data. Godo, alla faccia tua, razzista. 24 febbraio 2022 data in cui il razzismo (bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale. È uscito il razzismo finalmente. E che si vergogni chiunque la difenda o la giustifica perché siete come lei".

Ma ad aver fatto infuriare il conduttore, ancora di più, è stata la seconda storia dove Clarissa aveva scritto: "Vaffan**o, esci brutta strega". Signorini ha rimproverato l'ex vippona: "Clarissa ti voglio bene, ti ho scelta e ti ho voluta, ma questo non lo accetto". Anche in questo caso il web si è diviso tra chi è dalla parte di Signorini e chi da quella delle principesse.

Perché il Gf Vip è andato in onda

Con un discorso a inizio puntata Singorini ha spiegato perché il programma è andato in onda nonostante la guerra in Ucraina, queste le sue parole.

"Ci siamo svegliati con immagini di guerra, una cosa alla quale non eravamo più abituati, non la concepivamo neanche più. Una guerra, pensavamo di avere conquistato anche l'assenza delle guerre. A pochi chilometri da noi, questo senso di impotenza e di sgomento ha invaso tutti quanti noi. Allora, come reagire davanti a queste notizie? Chiudendoci in noi stessi? Facendoci prendere dall'angoscia? Non pensarci? Pensare ad altro? Qualsiasi scappatoia non sarebbe quella giusta".

"Non abbiamo soluzioni. Nessuno di noi riesce a trovarle dentro di sé, figurarsi darle in televisione. Noi siamo qua, facciamo il nostro lavoro. Abbiamo scelto, questa sera, di continuare a intrattenervi. Questo non significa avere le fette di salame sugli occhi, non significa non pensare ai veri problemi della vita che comunque non sono quelli del Grande Fratello, ma siamo qui per farvi compagnia, senza pretese e senza obiettivi, se non quello di intrattenervi. Incrociamo le dita e speriamo che il buon Dio guardi giù, davvero. I concorrenti sanno già tutto, ma noi – lo ribadisco – siamo qui per fare il Grande Fratello".