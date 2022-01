Gf Vip, frasi razziste di Katia Ricciarelli contro Lulù: si chiede l'espulsione

#Fuorikatia. Questo l'hashtag che impazza da ore sui social dopo la lite esplosa al Gf Vip tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè. Le tensioni erano iniziate già durante la diretta di ieri sera, con la soprano che ha apostrofato la fidanzata di Manuel Bortuzzo prima come "scimmia" - commentando sotto i baffi la discussione avuta con Soleil - e poi, come se non bastasse, definendola "la principessa che sta con le gambe aperte", sempre credendo di eludere microfoni e telecamere.

Ma non finisce qui. Terminata la puntata, le due hanno continuato a insultarsi (non che Lulù ci sia andata più leggera tra uno "str***" e un "chi te se in***") fino a superare il limite. "Vai a scuola" le urla Lulù da lontano, e Katia dalla sala da pranzo non si fa trovare impreparata: "Vai a scuola tu. Al tuo Paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente". A quel punto la principessa Selassiè arriva come una furia: "Io sono nata in Italia, primo. Secondo, non ti permettere mai più, perché la gente ti ha abituato male nella vita a te, ti hanno fatto credere troppo sto ca***".

"La principessa che sta a gambe larghe" la signora Ricciarelli sempre una elegante ma certo lei può dire tutto e gli altri invece devono tacere. #lulu #gfvip pic.twitter.com/x6LVoS7VT0 — ????? ?? ??? ?????????? ?? (@secisarai) January 3, 2022

Katia a Lulù: "Vai a scuola... ?al tuo paese? che forse non ti hanno insegnato nulla"

#gfvippic.twitter.com/whf2wnTLxX — Viperissima Trash (@Viperissima_) January 4, 2022

Sui social si chiede l'espulsione di Katia Ricciarelli

"La produzione del Grande Fratello Vip, scegliendo di non redarguire la concorrente Ricciarelli sulla base di un dichiarato nuovo approccio avverso al 'politicamente corretto', lascia passare il messaggio che termini del genere siano accettati" si legge in un post condiviso da più fan del reality, che lo stanno rimbalzando sui loro profili, e continua: "Data la risonanza mediatica del programma, crediamo che questo approccio sia pericoloso e contrario a principi di buona educazione, civiltà e rispetto dellla dignità della persona. Chiediamo, quindi, che la concorrente Katia Ricciarelli venga squalificata". Davanti a una bagarre del genere torna subito in mente l'appello di Alfonso Signorini fatto appena qualche ora prima, quando ha chiesto in diretta di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti dei concorrenti perché utilizzano troppo spesso un linguaggio volgare e toni aggressivi. Adesso, però, il provvedimento che il popolo del web chiede a gran voce è l'espulsione di Katia Ricciarelli, finora sempre protetta dopo ogni gaffe ed eccesso (dal "ricch***" dato ad Alex Belli alle "paralitiche" con cui si è rivolta alle sorelle Selassiè, fino alla violenza con cui più volte si è rivolta a Miriana Trevisan). Stavolta si è oltrepassato il limite.