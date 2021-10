Gf Vip, Katia Ricciarelli conferma la notte di passione con Giucas. Lui incalza: "La mia bandiera funziona"

(Nel video l'intervista a Giucas e Katia)

La scorsa puntata uno scivolone di Giucas Casella aveva insinuato più di qualche dubbio: c'è stata una notte d'amore tra lui e Katia Ricciarelli? Alfonso Signorini ieri sera ha voluto vederci chiaro e ha messo i due sotto torchio.

Da anni grandi amici, Katia e Giucas ammettono la vecchia passione, consumata tanto tempo fa a Roma. "Indossava un paio di mutandine coi cuoricini" ha svelato la soprano, aggiungendo ulteriori dettagli intimi: "Non slippini, proprio mutandine, a metà coscia. Mi ha ipnotizzata. Mi ricordo che mi sono svegliata che ero tutta scompisciata, in disordine e languida. Lui non se ne voleva più andare". Tra i due il feeling è evidente anche in casa: "Anche qui mi tiene d'occhio - continua Katia - Mi vuole accompagnare ovunque".

L'alzabandiera di Giucas

Finito il momento verità, continuano a scherzare. Katia Ricciarelli chiede a Giucas Casella di non farle più la corte perché ha una compagna: "Te lo puoi permettere? Nel senso fisico intendo". Ed è Giucas show: "Certo! La mia bandiera funziona sempre, Katia. E' sempre sull'attenti".