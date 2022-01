Gf Vip, Katia Ricciarelli e il triste rimprovero a Manuel Bortuzzo, l'amico lo difende: "Sei una cafona"

In questa edizione del Gf Vip chi non conosceva Katia Ricciarelli ha avuto modo di capire che la soprano dice sempre quello che pensa, spesso sono frasi anche cattive - come quando ha chiamato le sorelle Selassiè "principesse del pisello" - ma la donna si fa scudo dell'età. Ieri un video ha fatto il giro dei social, soprattutto Twitter, questa volta la vittima è Manuel Bortuzzo.

Ricciarelli e la frecciatina a Bortuzzo

Manila Nazzaro e Katia stavano giocando a carte nella veranda, l'ex Miss Italia ha notato che c'era uno spiffero e ha visto la porta per andare in giardino aperta, ha prontamente urlato "La porta!" per chiedere che venisse chiusa, ma quando si è accorta che ad aprirla era stato Manuel ha subito fatto dietrofrónt dicendo "Ah no, è Manuel". La soprano invece si è alzata, ha chiuso la porta scorrevole e quando è tornata al tavolo ha sussurrato a Manila:

"Mamma mia, che poi onestamente, ce la fa anche a chiuderla come la apre".

Da sottolineare che dopo la porta c'è uno scivolino di metallo e con grande probabilità Bortuzzo non arriva alla maniglia per chiudere la porta.

Nazzaro non ha risposto a tale affermazione, ma ha iniziato a parlare della decisione di Manuel di abbandonare la casa il 14 o il 17 gennaio: "Se ne va Manuel. Il 14 o il 17 va via. Lo ha detto l'altro giorno parlando. A me non lo ha detto personalmente. Con me non parla più Manuel, si è un po' allontanato. Mi spiace". Katia commenta la notizia dicendo: "Anch'io me ne vado". Manila però la interrompe: "Manuel deve fare delle visite mediche, tu no".

La rezione sui social

Sui social non sono mancate le critche alla soprano, ma una in particolare ha avuto particolare risalto. Un amico di Bortuzzo, Davide Ismaele, ha pesantemente rimproverato Katia: