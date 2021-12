Gf Vip, Katia Ricciarelli si sposerà

(Qui sopra il video di Katia Ricciarelli mentre parla del suo futuro matrimonio)

Katia Ricciarelli si sposerà: una notizia che nessuno si sarebbe mai immaginato. La soprano ha parlato spesso della sua solitudine e di come lei viva male il tornare in una casa vuota, ma tutto questo potrebbe presto finire. Ricciarelli durante la diretta di ieri sera ha infatti ammesso che presto potrebbe vestirsi di bianco, o meglio di blu, dopo la sua uscita dal Gf Vip.

Nessuno sa chi sia il fortunato, le informazioni sono poche: è alto 1.80 metri, il nome è rimasto celato, ma non le sue doti da seduttore. “Mi chiede di stare con lui per il resto della vita - ha confidato Ricciarelli -. Mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano e che voleva passare molto tempo con me. Io non ho detto niente. Dentro di me ho detto hai visto mai. Non è sicuramente passione o cosa, è una cosa molto più alta penso”.

Katia Ricciarelli e il suo nuovo amore

La soprano aveva fatto la confidenza a Carmen Russo e a Soleil Sorge durante la settimana e Alfonso non poteva lasciarsi scappare l'occasione di approfondire anche perché, dopo il racconto dei suoi pensieri sulla morte e sulla sua paura di viviere i suoi ultimi anni da sola, il conduttore era molto preoccupato per la sua amata concorrente.

Sapere che Katia non sarà più sola dopo il Gf Vip è motivo di grande gioia per tutti i concorrenti e quando è entrata in confessionale ha parlato dei suoi matrimoni precedenti spiegando che desidererebbe sposarsi in bianco perché non l'ha mai fatto, però aggiunge che anche il blu andrebbe bene Prima di lei Carmen Russo era stata chiamata nel salottino rosso e insonorizzato, ma non ha dato alcuna informazione.

Ricciarelli non ha svelato molto sull'uomo misterioso, ha solo aggiunto di averlo conosciuto in Puglia, e ha poi parlato di quanto la Casa l'abbia cambiata: "Mi fa paura adesso dire che resterò da sola. Credo che sia la conclusione di una vita come la mia e che possa essere una bella cosa. Spero proprio di non sbagliare ancora. C’è sempre una cosa che spunta all’orizzonte, non te lo immagini ma c’è. Abbiamo sempre un’altra possibilità nella vita, sempre".